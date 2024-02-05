AK Parti adaylarını tanıttı

AK Parti Malatya İl Teşkilatı tüm adaylarını açıkladı. Tanıtım toplantısı Merkez Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Salon o kadar kalabalıktı ki, tabiri caizse iğne atsan yere düşmezdi. İlgi o kadar fazlaydı ki, hiç bu kadarını doğrusu beklemiyordum.

Kimler yoktu ki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekillleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, Abdurrahman Babacan, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er vardı. ancak 2 kişiyi göremedim. Birisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, diğeri de Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar.

Belki de işleri vardı, belki de Malatya’da değillerdi ama ne kadarda mazeretleri olmuş olsa da insanın aklına her şey geliyor. Acaba aday gösterilmeyince küstüler mi, partilerine kırgınlar mı veya çağrılmadılar mı gibi. Ne kadar da küsseler de kırılsalar da şayet Malatya’dalarsa yanlış bir yorum yapılmaması için toplantıya katılmaları gerekiyordu.

Zaten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, “Ben seçilemedim, bana tekrar devam ettirmediler, niçin ben dururken başkasını tercih ettiler?’ gibi mülahazalarla kenara çekilme hakkımız yoktur. Biz davamızın neferiyiz, makam gidebilir, dava var ve biz davamızın neferiyiz. Davamızı ortada bırakma, davamızdan yüz çevirme, davamıza küsme, kenara çekilme alınma, kırılma, darılma şansımız yok” sözleri de bu doğrultudaydı.

Bakalım bundan sonra zaman neyi gösterecek?