Amatöre sahıp çıkamıyoruz!

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde Malatya’mızı temsil eden, Hekimhan Belediyespor hafta sonu Yeşiltepe stadında oynayacağı Malatyaspor karşılaşmasına çıkmayacağını, Türkiye Futbol Federasyonu’na dilekçe ile başvurdu. Daha önce bir maça çıkmayan Hekimhan Belediyespor-Malatyaspor maçına da çıkmadığı takdirde bölgesel amatör futbol ligine veda edecek.

Malatya sporun geleceği ile ilgili daha önceleri yazdığım gibi Malatya amatöründe futbol olsun, diğer branşlar olsun hiç kimsenin yardım etmemesi Malatyaspor’u ayaklar altına aldığını defalarca yazdım.

Malatya'da 54 spor branşında bu gün itibariyle çok büyük bir çöküş var. Sporu kalkındıran spor kulüpleri bir bir kapanıyor. Daha önceleri amatör futbolda 40 spor kulübü mücadele ederken 2023-2024 futbol sezonu da 17 kulüp mücadele ediyor. Hekimhan Belediyespor’un ligden çekilme ile ilgili bu konuyla ilgili edindiğim bilgiye göre Hekimhan'ın belediyespor yöneticileri yaptığı toplantıda, “Bölgesel Amatör Lig'de sezonun bundan sonraki kısmını oynayabileceğimiz başta ekonomik olmak üzere, gerekli olan bir çok imkana sahip olmadığımızın acı gerçeğine daha fazla direnemediğimizden dolayı, hafta sonu lisans tescili öncesi her türlü özveri ve fedakârlıklarla kulübümüzde oynayan futbolcularımızın da bir yıl boyunca futbol oynamasına engel olmamak adına bugün itibariyle ligden çekildiğimizi çok üzülüyoruz. Her türlü zorluğa rağmen formamızı terleten futbolcu kardeşlerimize, destek veren hemşehrilerimize ve de şimdiye kadar emeği geçen “Herkese” sonsuz teşekkürler...

Yönetim olarak tek gayemiz memleketimizi en iyi şekilde temsil etmek, çocuklarımız ve gençlerimiz için de güzel bir alternatif olmaktı... Bölgesel Amatör Lig' e çıktığımız günden bugüne, çalmadık kapı, aranmadık kişi bırakmadığımız gerçeği göz önünde.

Bu arada Malatya U16 Final Maçı’nda Malatya Şehirspor rakibi Galataspor'u 3-0 yenerek Malatya birinci oldu. Malatya U16 Murat Fırat Amatör Ligi Finali’nin ilk karşılaşması Yeşiltepe Stadı’nda oynandı. A Gurubu'nun lideri, Malatya Şehirspor ile B Grubu’nun birincisi Malatya Galataspor ile karşı karşıya geldi. İl karşılaşmayı Malatya Şehirspor 6-0 kazandı.

Finalin 2. karşılaşması 1 geçtiğimiz gün oynandı. Yeşiltepe Stadında oynanan karşılaşmayı Malatya Şehirspor 3-0 kazanarak Malatya il birincisi oldu ve bu takımımız Malatya’mızı Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı. Yine edindiğim bilgiye göre bu takımız destek bulamadığı takdirde Türkiye finallerine katılmayacak.

MALATYA BAYAN FUTBOL TAKIMIMIZ

Malatya’mızı Kadınlar Futbol Ligi'nde temsil eden, Malatya Bayanlar Spor Kulübü’müz geçen hafta Yeşiltepe Stadı’nda ligin güçlü ekiplerinden, Diyarbakır Belediyespor bayan futbol takımı ile karşı karşıya geldi. Malatya Bayanlar Futbol Takımı baştan sona üstün oynamasına rağmen gol yollarında başarılı olamadı, zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşma 0-0 sona erdi.

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Ligi’nde mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, yeni sezona geçen hafta ilk maçını deplasmanda Mardin Ömerlispor ile karşılaşmış rakibini 3-2 mağlup etmişti. Geçtiğimiz sezon grubunu birinci tamamlayan ancak Play-Off maçlarına maddi imkanlar dâhilinde gruplara giden, Malatya Bayanlar Spor Kulübü, bu sezon eğer destek bulabilirse bir kez daha 2. Lig hedefiyle sezona başlayacak.