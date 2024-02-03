Malatya’da bu hafta neler oldu?

Bu hafta deprem bölgesi Malatya’da yine birbirinden farklı olaylar yaşandı. Gelin hep beraber Malatya’nın son bir haftasını değerlendirelim.

Depremlerle birlikte yerle bir olan şehrimizin tekrar ayağa kalkması için yatırım programları açıklanmıştı ancak bu yatırım programları arasında belki de Malatya’nın gelişmesine katkı sunacak en büyük projelerden biri olan Yama Dağ Kayak Merkezi’nin adı geçmiyordu. 2011 yılında temeli atılan proje belki de cüzi bir ödenek ayrılarak ve eksiklikler tamamlanarak hayata geçirilebilir ama gelin görün ki yıllardır göz ardı ediliyor. Bu durum ise çoğu kişinin kafasında soru işaretleri oluşturmaya devam ediyor. Yarım bırakılacaksa neden o kadar masraf yapıldı?

Birçok ilde olduğu gibi Malatya’da da Filistin’e destek yürüyüşleri devam ediyor. Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD), Güney Afrika'nın başvurusunu değerlendirerek İsrail'in soykırım ile yargılanmasına karar vermesi bile İsrail’in soykırım yapmasına engel olmazken, 11 haftadır devam eden Gazze katliamına Malatya sessiz kalmıyor.

Bunun dışında son zamanlarda vatandaşlar ardı ardına meydana gelen depremler nedeni ile hasar tespitlerinin yeniden yapılmasını talep ediyorlar. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya’da artçı sarsıntılar büyük paniğe neden olurken, bazı uzmanlar az ve orta hasarlı binaların hasar durumunun değişmiş olabileceğini ifade ediyorlar. Evlerine girmeye korkan vatandaşlar binalardaki hasar tespit çalışmasının yeniden yapılmasını talep ederken, yetkililerin bu talebe nasıl karşılık vereceği ise merak ediliyor.

Malatya’da bu hafta en çok konuşulan haberlerden biri de Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın il koordinasyon toplasında kurum müdürlerine ilişkin yaptığı eleştiri oldu. 2024 yılı Malatya İl Koordinasyon Toplantısında konuşan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kurum müdürlerine deprem konutlarının yapım çalışmalarını eksiksiz bir şekilde ve zamanında gerçekleştirmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Vali Yazıcı, “Konut çalışmalarında engel çıkarmayın, geciktirmeyin. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sözünü yere düşürüyorsunuz, düşürmeyin” diyerek kurum müdürlerine eleştirilerde bulundu.

Deprem kadar olmasa da birçok kişinin hayatını tehdit eden felaketlerden biri de kuraklık. Son zamanlarda birçok uzman suyun önemine değinerek vatandaşları suyu bilinçli kullanmaları konusun da uyarıyor. Türkiye ve Malatya’da hem tarımsal hem de içme amaçlı kullanılan su da önemli derecede israf yaşanırken, uzmanlar hem çiftçilere hem de vatandaşlara suyu israf etmeme konusunda uyarılarda bulundu. Uzmanlar gelecek yıllarda olası bir kuraklıkta suyun önemini vurgularken, ZMO Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, suyun ciddi anlamda hoyratça kullanıldığını belirtti.

Deprem bölgesi Malatya’da en çok merak edilen konulardan biri de yerinde dönüşüm çalışmalarına ne zaman başlanılacağı. MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, hem yerel müteahhitlerin hem de vatandaşların yerinde dönüşüme hazır olduğunu belirtti. Vatandaşların yerinde dönüşümün devlet eliyle yapılması talep ettiğini ifade eden Bülbüloğlu, “TOKİ müteahhitlerine sağlanan imkânları deprem bölgelerinde yerel müteahhitlerimize de sağlanması durumunda, bizler vatandaşlarımızdan ekstra bir ücret talep etmeden yerinde dönüşümü yapmaya hazırız” açıklamasında bulundu.

Bu ve bunun gibi birçok olay yaşanırken Ticaret Bakanı Ömer Bolat dün Malatya’ya geldi. Malatya’da 2024 yılı ocak ayı ihracat rakamlarını açıklayan Bakan Bolat, tarihin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdıklarını ifade etti.

Malatya’da bu hafta gündem yoğundu. Gelecek hafta gündemini de merakla takip edeceğiz. Herkese iyi haftalar dileklerimle.