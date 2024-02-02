Sorumlu kim olacak?

Devlet Bankasından birisine babasının kredi borcu olan arkadaşım, borcu yatırmak için dün Malatya Tren Garı’nda bulunan o bankanın ATM’sine gitmiş ve sabah saat 08.48 ila 09.20 arasında para yatırmak istemiş. 6 bin TL parayı karta yatırmak istemiş ancak bankamatik hepsini kabul etmeyince parça parça parayı yatırırken bankamatik o anda donmuş ve bir süre sonra “Paranıza el konulmuştur” yazısı çıkmış. Arkadaşım da gerekli yerleri arayıp, durumu izah etmiş ve “Bankamatik incelenip, size 3 gün içerisinde dönülecektir” denmiş.

Buraya kadar da güzel fakat ne yazık ki kredi kartı borcunun son günü. Peki, gelecek olan faizin sorumlusu kim olacak, suçu olmayan arkadaşım mı, yoksa paraya el koyan bankamatik mi dolayısıyla banka mı? Neden suçsuz yere ki, borcunu ödemek isterken mağdur olsun? Üstelik bankamatik de çok eski. Herkes o bankamatiğin hem işlemi yavaş yapmasından hem de donmasından şikâyetçi.

Üstelik bir devlet bankasının bankamatiği neden bu kadar eski olabilir ki. Siz bir devlet bakasısınız, devleti temsil ediyorsunuz, eski bir bankamatik bir işlem yaparken donar mı? Hadi dondu diyelim, her defasında bu gerçekleşir mi? Bunun önlemi bir an önce yapılmalı ve bankamatikteki sorun neyse giderilmeli. Ve daha önemlisi gelecek olan faizin sorumlusunu arkadaşımın babası olmamalı. Devlet bankasının bu mağduriyeti gidereceğine yürekten inanıyorum.