Yapay zekâ hızlı gelişiyor

Çağımızın en büyük teknolojilerinden bir tanesi yapay zekâ oldu. Bu mekanizma kullanıldıkça kendisini geliştiriyor. Belki de biz insanlardan daha hızlı gelişiyor çünkü bu yapay zekâ kullanıldıkça kendisini geliştiriyor.

Peki, nedir bu yapay zekâ? Yapay zekâ, bilgisayar sistemlerinin insana benzer bir şekilde düşünüp bir şeyler oluşturmasını amaçlayan bir yapıyı ifade ediyor. Geliştirilmesindeki amaç da bu teknolojinin insana benzer bir zekâya sahip olarak hizmet etmesi.

Yapay zekâ gelişmiş bir bilgisayar ve yazılımı ile bilgi topluyor. Önemli olan başarısı ise topladığı bu bilgileri işleyebilmesidir. Topladığı bilgileri insana benzer bir şekilde analiz ederek kendisine özgü bir sonuç ortaya koyuyor. Analiz ettiği bu verileri ise gelecekte kullanmak üzere hafızaya ekliyor.

Gelecekte yapması istenen bir işlem ile bağlantılı olan bütün verileri ortaya koyarak doğru analizi gerçekleştiren yapay zekâ gün geçtikçe gelişiyor. Bu verileri kullanarak desenleri tanıyabiliyor, şehirlerin özelliklerini öğreniyor hatta kendi kararlarını kendi verebiliyor. Derin öğrenme ile kendi bilgilerini kazanabilen bu yapılar artık her şeyde kullanılabiliyor. Her alanda kullanılabilmesi ise her konuda kendisini geliştirmesini sağlıyor.

Teknoloji bu yönde inanılmaz derecede gelişirken geçmişte de tartışılan birçok konu yeniden gündeme geliyor. Belki klişe bir ifade olacak ama geçmişte sık sık belirtilen; “Robotlar insanların yerini alacak” sözü gerçek oluyor.

Şu an bazı ressamlar eserlerinde yapay zekâyı kullanarak bir şeyler ortaya koyuyor. Yapay zekâ kullanılarak kitaplar yazılıyor ve işin en dikkat çekici yanı, bu kitaplar ödül alıyor. Sanat konusunda insanlardan öne geçeceği ise şimdiden anlaşılabilir.

Bu konudaki etik tartışmaları ise sürüyor. Bazı yazarlar ve sanatçılar yapay zekâ şirketlerine dava açarken, bazı yazarlar yapay zekâdan yararlanarak kurgu ve yaratıcılık açısından kusursuz sayılabilecek eserler ortaya koyuyor. Akademisyenler bu mekanizmayı kullanarak tez yazarken, birçok teknolojik eşyaya, arabalara, internet tarayıcılarına yapay zekâ özelliği geliyor.

Yeni sayılabilecek bir teknoloji şimdiden harikalar yaratıyor. Yıllardır çözülemeyen matematik problemlerini bile çözebilen bu teknolojinin daha ne kadar ileri gidebileceği ise meçhul. Daha da ileri gideceğinin ve gelişeceğinin kesin olduğu bu sistemin gelecekteki halini ise yaşayıp göreceğiz.