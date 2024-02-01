İnci taneleri

“Piar çalışmaları aylar önce başlayan herkesin dört gözle beklediği! dizi dün yayına girdi”…
Yabancı bir kelime olan PR, yani Türkçe okunuşu olan piar ne demek, onu anlatarak girizgah yapmak istiyorum;
Piar, medya, basın, mobil uygulamalar ve sosyal medya aracılığıyla insanların zihninde, konuyla ilgili olumlu düşünceler yaratma sanatıdır.
Piar’ın anlamını kavradıktan sonra konumuza dönelim.
…
Dizinin aylar önce başlayan ve her mecrada yayınlanan fragmanında pavyonda dans eden güzel bir kadın görüntüsü veriliyor.
Dizinin yayınlandığı kanalla aynı medya grubuna ait olan ulusal haber kanalı da aynı pavyon görüntüleriyle bu dizinin reklamını yapıyor.
Dizi daha başlamadan ana karakterin (pavyonda çalışan kadınının) fragmanda giydiği elbise bir internet sitesine koyuluyor ve aynı gün tükeniyor.
Ankara'da ve yurdun diğer bazı bölgelerinde "pavyon dansları kursu" açılıyor, kayıtlar aynı gün doluyor yani genç kızlarımız özenip buralara kayıt oluyorlar...
…
Gerçekten çok iyi çalışılmış bir Piar…
Tabi ki sonuç da umduklarından daha iyi
Sizce de öyle değil mi?
…
Dikkat ederseniz, Pavyon kültürü diye saçma sapan bir kültür modeli dolaşıma sokuluyor…
Diziler vasıtasıyla bu saçmalıkları ön plana çıkarıp allayıp pullayarak özendiren zihniyetler maalesef her geçen gün daha fazla taraftar topluyor.
Bizim yıllardır uğraşıp kendi kültürümüzü anlatma gayretlerimiz ise bu bombardıman karşısında ister istemez kadük kalıyor…
Sevgili gençler;
“Pavyonlar ahlaki çöküşün, kadın sömürüsünün, mafyalaşmanın, çürümüşlüğün vücut bulmuş merkezleridir.
Buralar özenilecek yerler değildir.
…
Bir başka kanaldaki diziyle aile kavramımız yok edilmeye çalışılırken, bir başka kanalda da gençlerimiz mafyaya, silaha, vurmaya, kırmaya özendiriliyor…
Çok da başarılı olunuyor bence.
İnanmıyorsanız akşam haberlerine ve gazetelerin üçüncü sayfa haberlerine bakın.
Topluma ne veriliyorsa o alınıyor beyler…
Biz böyle değildik ne ara bu kadar bozulduk deyip şikayet etmeye kimsenin hakkı yok…
Çünkü her şey göz önünde cereyan ediyor.
Bunlar daha iyi günlerimiz.
Selam olsun Malatyamın güzel insanlarına…
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Salim - Kutluyorum sizi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.