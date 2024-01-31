31 Mart'a giderken siyasi partilerin hamleleri

31 Mart Yerel seçimlerine iki ay gibi kısa bir süre kaldı. Seçime girecek siyasi partiler nasıl bir oy fazla alırız hesabına mukabil bir birlerine karşı hamlelerini yapıyorlar.

AK PARTİ

AK Parti Mayıs 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı olarak başarı elde etti. 2019 Yerel seçimlerinde uzun yıllar ellerinde tuttuğu başta İstanbul ve Ankara olmak üzere bazı Büyükşehir Belediyelerini kaybetti. 2019 tecrübesine dayanarak tekrar aynı sonuçları yaşamak istemiyor. Bu sebeplerden elindeki tüm verileri kullanarak İstanbul da Cumhur İttifakı olarak Murat Kurum üzerinde ittifak ettiler. Öyle anlaşılıyor ki, Murat Kurum bu işe çok önceden hazırlık yapmış İstanbul’un sorunları çetelesini tutmuş ve bu sorunlara binaen projelerini hazırlamış.

Projelerini deprem ve kentsel dönüşüm, ulaşım ve kent trafiği, sosyal yaşam alanları, bir öğrenci kenti olmasına sebebiyle öğrencilere yönelik projeler, park sorunları ve daha birçok proje ile İstanbul halkının desteğini istemektedir.

Kanal İstanbul Projesi’ne de vurgu yapsan Kurum; “İcraatlarımız hayallerimizin ötesinde olacak hiç kimsenin hayal dahi edemediği projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

Projelerine ise “Siztem İstanbul” adını verdi. Kurum gerek iş hayatındaki kariyeri ve gerekse bakanlığı döneminde Manavgat yangını ve Deprem bölgesi ile ilgili çok olumlu bir profil çizen biri olması nedeniyle İstanbullularca hemen benimsendi. Seçimi kazanmaması için olağan üstü durumların yaşanması gerek.

Ankara’da titiz çalışmalar neticesinde Keçiören’de yaptığı çalışmalar ve milliyetçi bir geleneğe sahip olması ile gündeme Turgut Altınok için tüm otoritelerin fikir birliği içinde onay vermesi ile en isabetli kararı vermiş durumda. Seçimi kazanması zor değil.

AK Parti 2019 yılında kaybettiği büyükşehirleri geri alması için çok yönlü çalışmalar neticesinde tüm il adaylarını açıkladı ve adayları alanda kendilerini anlatıyorlar. Her şeye rağmen son kararı 31 Mart 2024 günü halk verecektir. Hiçbir yer hiçbir parti için çantada keklik değildir.

CHP

CHP ise Mayıs 2023 seçimlerinde umduğunu bulamadığı için hemen 28 Mayıs 2023 akşamı “Değişmeyen tek şey değişimdir” deyip Genel Başkan değişikliği için start verdi. 31 Mart 2024 Yerel seçimlerine çiçeği burnunda yeni Genel Başkanları kurultayda Türkiye karşı olup cezaevinde olan kim varsa selam gönderen Özgür Özel ile gidecek.

CHP 2019 Yerel seçimlerinde elde ettiği Büyükşehir Belediyelerini başta İstanbul ve Ankara olmak üzere elde tutmak istiyor. İYİ Parti ile iplerini koparan CHP, DEM partili seçmenlerin desteğini almak için el öpmeye kadar giden hamleler yaptı. Özgür Özel kendi hedef kitlesi tarafında şiddetle eleştirildi.

DEM’siz ve İP’siz seçim kazanacağına ihtimal vermeyen İmamoğlu İP’ten umudunu kesmiş olsa da seçmenini kazanmak için her türlü yolu mubah sayıyor. DEM ile ise pazarlık konuları hala devam ediyor. Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın eşi ile görüştükten sonra DEM’den İstanbul’da aday olma isteği CHP’nin moralini bozmuş durumda.

CHP her ne kadar İstanbul ve Ankara’da aday gösterme krizi yaşamasa da başta İzmir olmak üzere ve bazı ilçelerde adaylar konusunda adeta eş başkan gibi davranan İmamoğlu ve ekibi ile büyük sorunlar yaşamaktadır. CHP kendi içinde hala bütünlük sağlamamış durumda.

Parti içinde Özgür Bey partiye emek veren Alevileri tasfiye ediyor çıkışları dillerde. Kemal Bey’e yakınlığı ile bilinen Battal İlgezdi İmamoğlu’nun; “Yeni dönemde seninle çalışmak istemiyorum” demesi üzerine aday gösterilmedi. Bu durum büyük hesaplaşmaları beraberinde getiriyor. İzmir konusunda hala çıkmazları var.

CHP bazı yerlerde AK Parti kökenli küskünleri aday gösterince tepki sesleri oralarda da yükseliyor. Yıllarca emek verip sıranın kendisine gelmesini bekleyenler oldukça tepkililer.

MHP

MHP Cumhur İttifakı ile tam bir uyum ve bütünlük içinde seçimlere hazırlanan en rahat parti konumunda. Alabilecekleri yerler dışında pek ısrarcı olmadı. CHP ve DEM parti temasları konusunda sert söylemleri var. Adeta nokta atışı ile kuruluşlarının 55. Yılına atfen her gün 55 adayını açıklıyor ve ilk mitingini Mersin’de gerçekleştirdi. “Aday belli karar net” şeklinde seçimlere hazırlanıyor.

İYİ PARTİ

İYİ Parti CHP ile ittifak konusun da büyük pişmanlıklar içinde. “Özü başına, hür bağımsız olarak” seçimlere girme kararı aldı. CHP ile ittifak ederek birçok A takımında ki mensuplarını kaybetti. İstifalar çoğaldı. Bazı istifalar ise “CHP ile ittifak yoksa biz de yokuz” mukabilinde oldu. Tam bir çıkmazlık içinde kısa vadede düşüş yaşasa da uzun vadede başarı elde edeceği bir karara imza attılar. Her ilde kendi adayları ile seçim yarışında olacaklar.

DEM

DEM Parti geldiğimiz noktada Kandil’in radarında Kandil’den habersiz nefes dahi alamıyor. Hatta Kandil’in talimatıyla Selahattin Demirtaş’ı silmiş durumda. Kandil açıklama üstüne açıklama yapıyor. CHP ile işbirliğinin önünün açılmasını istiyor. “Selahattin Demirtaş devri artık bitmiş” diyerek onu geleneklerinden dışlamak istiyorlar bu bir taktik mi yoksa bir hakikat mıdır onu bilemiyoruz. Ama bir uyumsuzluk var.

Demirtaş; “Aktif siyaseti noktalıyorum” dedi. Bu da bir manevra mı yoksa bir isyan mı onu da pek bilemiyoruz. Benim kanaatim o dur ki DEM içinde yaşanan bir yeni strateji değişimidir. Demirtaş cezaevinde eşi Başak Demirtaş ile görüştükten sonra Başak Demirtaş’ın DEM Parti’sinden İstanbul adayı olma kararı çıktı. Bu karar CHP ve DEM Parti tarafında soğuk karşılandı. Başak Demirtaş DEM parti aday göstermese de bağımsız aday olurum sinyallerini veriyor. Bu çıkış İmamoğlu'nu oldukça üzmüş görünüyor.

İleri ki zamanlarda neler yaşanacak hep beraber göreceğiz.

DİĞERLERİ

Seçime girecek olan diğer partiler ise kimi tek başına kimisi ise sıkı pazarlıklar neticesinde işbirliğine gitmek istiyor. Memleket Partisi CHP ile İşbirliğine kapıları kapattı. Zafer Partisi İstanbul’da aday çıkarıyor. Millet İttifakı diğer partiler ise muhtemelen ya seçime giremeyecekler ya da kendi aralarındaki bir işbirliği ile seçime girecekler.

Yeniden Refah Partisi ise Cumhur İttifakı ile seçime girerek beş milletvekili ile mecliste temsil vizesini aldı. İttifak dışı seçime girmiş olsaydı elde ettiği oy oranına asla ulaşamazdı. AK Parti ile görüşmelerinden netice alamadılar. Kapıları da tamamen kapatmadılar. Çünkü seçmeni başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere adaylarımız ile seçime girersek bu sonuç CHP’ye yar deyip partilerine Büyükşehirlerde aday göstermeyip AK Parti adaylarını desteklemelerini istemektedirler. Hiç olmazsa üç büyükşehir için AK Partili adaylarını destekleme eğilimindeler.

Her yerde aday gösterecek olurlarsa kendilerine sempati duyan AK Partili seçmen tarafında Saadet Partisi’nin maruz kaldığı duruma düşeceklerdir. Sağlıklı hamleler ile bazı ilçeleri çok kolay alacaklardır. İleri ki süreçte neler olacak hep beraber göreceğiz.

Her siyasi parti halka rağmen halk için aday göstermemeli. Hizmet etmeleri konusun mahir olanları aday göstermeleri gerekir.

31 Mart seçimlerinin güven ve huzur ortamında geçmesi ve hak edenin hak ettiği bir sonuç alması temennisiyle…