Çocuğumuzla nasıl tartışalım? 

Çocuğumuzla elbet tartışacağız, bazen kızacağız ve bağıracağız. Ama her şeyin bir sınırı olduğu gibi bunun da sınırı olmalı. Onun da bir birey olduğunu, duygu ve hislerinin olduğunu unutmamalıyız.

Hakaret içeren cümleler kullanmamalıyız, onun kişiliğine zarar verici sözler sarf etmemeliyiz. Anne, baba çocuğunun önünde tartışırken birbirine hakaret etmemeli, aynı şekilde çocuğuna da hakaret etmemeli.

Anne baba kavga esnasında birbirine bağırır ve hakaret ederse çocuk kişiye olan saygısını yitirir ve ilerisi için çocukta sosyal gelişim bozukluğu görülebilir.

Kötü çocuk yetiştirmeyin sevgili anne babalar, aslında bunu isteyerek yapmıyorsunuz. Farkında olmadan kötü çocuklar yetiştiriyoruz.

Çocuğunuzda gördüğünüz kötü bir huyun suçunu, önce kendinizde arayın. Bazen sakin ve sabırlı olmak en büyük erdemdir.

Eğer çok neşeli ve keyfiniz yerinde olduğu zaman onların en büyük yaramazlıklarını gülerek kahkaha ile karşılıyorsanız, işlerinizin yolunda gitmediği ya da üzgün olduğunuz bir anda çocuğunuzdan çıkarmaya çalışıyorsunuz. Sabırla onu dinlemeli ve onları rencide etmemelisiniz.

Nerde olursanız olun, yanınız da kim olursa olsun ya da hiç kimse olmasın yanınızda… Çocuğunuza hakaret etmeyin ve tartışmanın boyutunu kısa tutun ve bazen şaka ile geçiştirin.

Her anne baba ideal çocuk yetiştirmek ister tabii ki... Kendini koruyacak, ihtiyarlık zamanlarında kendilerine destek olacak onlara saygısını eksik etmeyecek evlatlar yetiştirmektir.

Ancak bu o kadar kolay değil.

NE EKERSENİZ ONU BİÇERSİNİZ.

Siz lütfen sabırlı, anlayışlı, güzel anne baba olun geleceğinize yatırım yapın. Çocuğunuz sizi yansıtacaktır. Bir nevi geleceğimize yatırım yapalım.

Çocuklarımız bize iyi bir evlat olsunlar istiyorsak, onlara iyi bir anne baba olmalıyız.

Çocuğunuza sakın küsmeyin, küserseniz teselliyi dışarda arar, bu da olumsuz sonuçlar doğurabilir.

Sevginle veya kendinle tehdit etme. Eğer elinde olmadan yaparsan da özür dile mutlaka...

Bu arada çocuklarınızı çok sevmeyi unutmayın. Evet, seviyorsunuz ama belli etmiyorsunuz... Mutlaka belli edin. Sevin, öpün sürekli söyleyin “Seni çok seviyorum” diye bu onun geleceğini de etkileyecektir. Sevmekten utanmayacaktır.

SEVGİYLE...