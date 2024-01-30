Efsane ve Arguvan!

Bölgesel ligde oynayan Efsane Malatyaspor büyük umutlar ile başladığı ligde, ligin ilk yarısında istediği sonuçları alamadı.

Ancak lider ile arasındaki on puan fark kapanmayacak bir durum değil.

Devre arası en az iki veya üç nokta transfer ile şansını zorlaması lazım.

Bu sezon play of olmamasının avantajını kullanmaları ve gelecek sezon statünün ne olacağının belli olmaması dolayısıyla tüm seçenekleri değerlendirmeleri gerekir diye düşünüyorum.

Yozgat ekibinin ligin ikinci yarısında zor fikstürünü göz önüne alınması lazım. Mutlaka takviye şart.

Özellikle on numara ve forvet ihtiyacı ve takımdan ayrılan Sefa Saz’ın boşluğunun doldurulması gerekir.

ARGUVAN KAN KAYBEDİYOR

Devre arası en az 11 transfer yapan Arguvaspor fazla oyuncu alacağına dört veya beş nokta transfer ile takımı ligde tutacaklarına ne hikmet ise işi bilmedikleri halde kimsenin fikrine açık olmadıklarını bir kez daha kamuoyuna haykırdılar. Yani biz kimseyi dinlemiyoruz.

Bu takımı biz çıkardık biz düşürürüz diyorsunuz. O zaman kimseye sitem etmeye hakkınız yok.

Malatya’da Arguvaspor kulübünde teknik adamlık yapacak en az beş teknik adam ver ilken deneme yalama ile takımı kaosa sürükleyenlerden tarih bir gün hesabını soracaktır.

Elinizde buluna bu takıma direk katkı yapan oyuncuların elden çıkarılması ayrı bir hata.

Evet, oyuncuya dayalı bir takım bende istemem. Fakat oyuncuya elini ve yakanı sen kaptırırsan bunun bedelini sen ödeyeceksin.

Oyuncu takımın işçisi siz akitleri yerine getirmez iseniz oyuncu her zaman güçlü onlar. Siz oyuncuya muhtaç duruma kendinizi düşürmeden işinizi doğru yapsaydınız giden oyuncuları gitmesi engellenirdi.

Bugün bakıldığında yapılan transferlerin giden oyunculardan eksiği çok fazlası yok gibi.Transfer bitmeden en az üç nokta transfer gerekli.Yoksa takımın ligde kalması mucize olur.