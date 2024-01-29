Yeni Cami’nin Kaderi

Malatya’nın meşhur bir camisi var. Yeni Cami olarak biliniyor, yıllardır da öyle söylenmiş. Malatyalıların hepsi bilir. Çarşıda buluşulacağı zaman Yeni Cami önünde buluşulur, bir yer tarif edilecekse Yeni Cami merkez alınarak tarif edilir. Konum itibari ile de Malatya’nın tam merkezinde yer alması aktif bir şekilde kullanılmasında etkilidir. Şehir tanıtımlarında ise Yeni Cami ve önündeki havuz mutlaka bulunur.

Elde bulunan bilgilere göre camiyi 1843 yılında Mustafa oğlu Yusuf yaptırmış. Hacı Yusuf Efendi Camisi 1889’da çarşıdaki yangında yanmış ve daha tamir edilmeden 1890’da başka bir yangın ile harap olmuş. Onarım için 2’nci Abdülhamid’e başvurulmuş ve vergi borçları ile yapılması kararı alınmış. Bu evrede camiye Hamidiye Cami’si demişler.

İnşaat halindeyken 1893’te bir deprem meydana gelmiş ve caminin inşaatı zarar görmüş. Caminin yeniden yapımı devam ederken 1’inci Dünya Savaşı çıkmış ve yapım durdurulmuş. Cumhuriyetin ilk yıllarında yeniden yapımına başlanan caminin minaresinden bir usta düşmüş ve hayatını kaybetmiş.

Yapımı tamamlanan cami şehrin merkezindeki konumu ile ibadete açılarak hizmet vermeye devam etmiş. Cami, 14 Haziran 1964'te yaşanan depremde yeniden hasar almış. 2005 yılında kullanılması tehlikeli olarak görülen caminin yeniden onarılması ve restore edilmesi için çalışmalar başlatılmış. Onarılan cami tekrar ibadete açılmış.

İbadete açıldıktan sonra aktif bir şekilde kullanılıyordu. Zaten konum itibari ile de ilgi görüyor, etrafına koyulan banklarda insanlar oturuyor ve kalabalığı hiç eksilmiyordu. 24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice depremiyle birlikte cami hasar aldı ve yeniden ibadete kapatılarak onarılması için çalışmalar başlatıldı.

Verilen bilgilere göre cami 2020 depreminden sonra 14 milyon TL harcanarak restore edildi ve yeniden ibadete açıldı. Büyük hasar gören kubbesi onarıldı. O zamanlar aslına uygun restore edilmediği gerekçesiyle bazı kişiler tarafından eleştirilmişti. Restore edilen cami yeniden ibadete açıldı.

Takvimler 6 Şubat’ı gösterdiğinde ise Yüzyılın Felaketi meydana geldi. Cami tam anlamıyla yeniden yerle bir oldu. Belki de tarihinin en büyük yıkımını 6 Şubat’ta aldı ve gördüğü en büyük felaket de 6 Şubat depremleriydi.

Şimdi yeniden en başa dönmüş durumda. Yıkılmış bir şekilde Malatya’nın en merkezinde duruyor. Onarım çalışmalarına da başlanılmış. Yeniden eski haline kavuşturulmaya çalışılıyor. Bana göre bu sefer iş biraz daha zor olsa da yeniden ayağa kalkacaktır. Umarız gördüğü son felaket de bu olur ve daha da fazlasını görmez.