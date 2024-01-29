Acil hastalığı giderek büyüyor

Malatya’da bir hastalıktır gidiyor. Bu hastalık hem gerçek anlamda hem de mecazi olarak. Gerçek anlamda evet, ortalıkta bir grip salgını var.

Acil servisler dolup dolup boşalıyor. Mecazi anlamda ise bizde bir acile gitme hastalığı yaygınlaştı. Acile gidip, bir iğne vurdurmazsak hastalığımız maalesef geçmiyor. Bu sorun da giderek büyüyor.

Uzmanlar ne kadar bağırsa da, ne kadar çağırsa da, ne kadar uyarıda da bulunsa bizler bu uyarılara adeta kulak tıkayıp, yine bildiğimizden şaşmıyoruz.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin idarecileri hiç yapmasalar 2 haftada bir acil sorununu gündeme getiriyorlar.

Acile gelmektense birinci basamak olan Aile Sağlığı Merkezlerine gidilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Ancak biz ne yapıyoruz, mesai saatimizin bitmesini dört gözle bekleyip, sırf bir iğne, serum taktırmak için yol üstünde acile gitmeyi uygun görüyoruz.

Hâlbuki alçağımız bir tablet bile o iğne ve serumun yerine geçiyor. O serumu taktırsak da, o iğneyi yaptırsak da hastalığımız bir hafta, bilemediniz 10 gün sonra geçiyor.

İğne ve serum o anda rahatsızlığımızı biraz ferahlatır. Sizi sapsağlam yapmaz.

Acile gidip sıra beklerken, gerçekten acillik olan hastaları da düşünmemiz gerekiyor.

Onların önünde bir engel olmak yerine sabah işe giderken aile sağlık merkezlerinde aile hekimimize görünsek daha güzel olur.

Belki bir uzman, bir doktor gibi konuştum, belki haddim olmayarak çizmeyi aştım özür dilerim ama bu anlattığım konu giderek toplasam bir sorun olarak karşımıza çıkmadan önce önlemlerimizi alıp, alışkanlığımızı değiştirmeliyiz.