Oryantiring Federasyonundan Büyük Görev…

Malatya Turgut Özal Üniversitesi-Egzersiz ve Spor Bilimleri Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Aydın, 24-29 Ocak 2024 tarihleri arasında Antalya-Alanya’ da yapılacak olan Türkiye Oryantiring Şampiyonasında organizasyon sorumlusu olarak görevlendirildi. Böylesi büyük bir şampiyonada, Organizyon Sorumlusu olarak görevlendirilen Dr. Yalçın Aydın ile yapılacak olan şampiyona ve Oryantiring sporu üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşimizi kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından organize edilen ve 24-29 Ocak 2024 tarihlerinde Antalya-Alanya’ da yapılacak Türkiye Oryantiring Yarışmalarında Organizasyon sorumlusu olarak Malatya’mızı temsil edecek tek kişi olarak düşüncelerinizi alabiliriyim?

Evet Şenol abi. 24-29 Ocak 2024 tarihleri arasında Antalya-Alanya da yapılacak olan ve sporcu, antrenör ve diğer katılımcılar ile beraber 3500 kişinin katılacağı tahmin edilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası, 3.Kademe ve U-14 2. Kademe Yarışmalarına, U-14 2. Kademe Yarışması Organizasyon Sorumlusu olarak görev alıyorum. Öncelikle Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu’na bana güvenip böyle büyük bir sorumluluğu verdiği için teşekkür ediyorum. İlimizi orada temsil etmek tabiki önemli ve gururu verici... Büyük bir organizasyon ve yoğun bir katılım var. Sadece Türkiye’ den değil, dünyanın çeşitli ülkelerinden katılım var. Umarım sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde Şampiyonamız biter. Umarım mahcup olmadan görevimizi layıkıyla yaparım ve tabiki Malatya mızı en iyi şekilde temsil ederim.

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Ben Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Aydın. Malatya Turgut Özal Üniversitesi- Egzersiz ve Spor Bilimlerinde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktayım. Ayrıca Türkiye Oryantiring Federasyonu Organizasyon Kurul Üyesiyim. Oryantiringle ilk tanışmam Gazi Üniversitesi-Spor Bilimleri Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapan ve aynı zamanda Federasyon başkanımız olan Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu sayesinde başladım. Bugün hem Organizasyon Kurul Üyesi, hem Ulusal hakem hem Oryantirng antrenörü olarak aktif bir şekilde uğraşmaktayım.

Oryantiring branşı hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?

Oryantiring branşı bugün genel olarak halkımız tarafından fazla bilinmemekle beraber tarihi çok eskilere dayanmaktadır. ilk 19 uncu yüzyılın sonlarında askeri eğitimin bir parçası olarak İsveç’te başlamıştır. Ülkemizde 1970’li yıllardan itibaren askeri eğitimlerde kullanılmaya başlanmış. 1999 yılından itibaren siviller arasında yayılmaya başlamıştır. 2002 yılında Dağcılık Federasyonuna bağlı bir asbaşkanlık ve akabinde 2004 yılında İzcilik Federasyonuna bağlanmıştır. 2006 yılında da Türkiye Oryantiring Federasyonu özerk bir federasyon olmuştur. Federasyon başkanı Gazi Üniversitesi-Spor Bilimleri Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu’dur. Oryantiring kısaca; yarışmacıların yeryüzüne yerleştirilmiş ve aynı yerin haritası üzerinde işaretlenmiş olan noktaları (kontrolleri / hedefleri) harita ve pusula yardımı ile en kısa sürede ziyaret ettikleri/bulmaya çalıştıkları, eğlenceli spor dalıdır. Temelde yön bulma, harita okuyabilme ve pusula kullanabilmeye dayalı bir spordur. Oryantiring branşı 7’ den 70’e sözünün karşılığı olarak 8 yaşından başlayarak yaş sınırı olmayan bir spor branşındır. Herkesin yapabileceği bir spor branşıdır.

Oryantiring Çeşitleri

Koşarak Oryantiring

Bisikletli Oryantiring

Kayaklı Oryantiring

Patika Oryantiring

Malatya olarak şuanda Koşarak ve Patika Oryantiring Yarışmaları düzenlemekteyiz ve faaliyetlerimiz İl Temsilcimiz olan ve gayet başarılı bir şekilde görevini yürüten Muhammet Kemal Gülşen bey tarafından yapılmaktadır. Şuanda Gençlik ve Spor il müdürlüğü bünyesinde bulunan tüm branşlar içerisinde faaliyette birinci sırada ve tüm yarışmalarımız şenlik edasıyla yapılıyor. Yarışmalarımız İlimizde önceden çizilmiş Pınarbaşı ve İnönü Yerleşkesinde yapılmakta iken bugün yeni çizilerek yarışma alanı kapsamına dahil edilen Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kompleksi yerleşkesi haritaları olmak üzere 4 farklı alanımızda yapmaktayız.

03-04 Şubat 2024 tarihleri arasında açılacak olan Oryatiring Aday Hakem Kursu hakkında bilgi verebilir misiniz?

03-04 Şubat 2024 tarihlerinde MHK üyesi İbrahim BİRİCİK ve benim eğitmen olarak Federasyon tarafından görevlendirdiğimiz Aday Hakem Kursu açmayı planlıyoruz. Kursumuz Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak. Salon konusunda destek veren İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve Spor Şube Müdürü Murat İrteni’ye de teşekkür etmek isterim. Yoğun bir talep var ve yoğun bir katılım bekliyoruz. Güzel dönüşler var ama bu sadece Malatya İlimizden değil, diğer illerden de bize dönüş yapan kursiyerlerimiz var. Oryantiring ailemiz bu kurs sayesinde daha da büyüyecek ve bölgede daha da söz sahibi olmak istiyoruz. Sizin aracığınızla tekrar duyurmak istiyorum Aday hakem kursumuz iki gün sürecek ve 31 Ocak 2024 saat 13:00 da başvurular kapanacak. Ailemize katılmak isteyenlerden süreyi kaçırmamalarını diliyorum. Ve bugün kendimizi ifade etmemize vesile olan size de Federasyon Başkanım Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu ve Malatya Oryantiring ailesi olarak teşekkür ederim.