Malatya’da bu hafta neler oldu?

Bu hafta deprem bölgesi Malatya’da yine birbirinden farklı olaylar yaşandı. Gelin hep beraber Malatya’nın son bir haftasını değerlendirelim.

Güzel bir haber ile başlayalım. Deprem bölgesi Malatya’da yıkım yapan bir ekip su borusunu patlatıyor. Tabii suyun boşa gittiğini gören çalışanlar bir Türk, bir Malatyalı olarak durumu kurtarmaya çalışıyor. Patlayan boruyu yıkımda su sıkmak üzere bekleyen tankere bağlıyorlar. “Zararın neresinden dönersen kardır” atasözü ile hareket ederek durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Bir nebze de olsa gülümsetmeyi başarıyorlar.

Diğer bir olayda ise AFAD’ın kırsala malzeme vermeyeceği bildiriliyor ve bakanlıktan gelen yazının bu şekilde olduğu söyleniyor. Kırsaldaki vatandaş depremi yaşamadı mı acaba? Ya da kırsalda yaşıyor diye hayatı etkilenmiyor mu? Bu bence biraz yanlış bir olgu. Bu zor zamanlarda konteynerde olsun kırsal kesimde olsun gerçek ihtiyaç sahibinin belirlenmesi çok önemlidir.

Bunun dışında bu ay sonunda hak sahiplerine kura ile bazı evlerin teslim edileceği AFAD tarafından açıklandı. Aralık ayının sonunda yapılacağı söylenmişti ama ertelendi. Ocak ayının sonunda ne olacağı, kaç tane binanın teslim edileceği ise merak konusu oldu. Depremzedelere verilen kira yardımı 2 ay sonra sona erecek, uzatılıp uzatılamayacağı konusunda ise açıklama bekliyoruz.

Bilindiği üzere uzaya ilk kez bir Türk gitti ve sosyal medyada bu durum çok konuşuldu. “Malatyalıların aklına ise acaba bu kişi Malatyalı olsaydı durum nasıl olurdu?” sorusu geldi. Yapay zekâya soruldu ve ortaya tabi ki hepimizin beklediği o fotoğraflar geldi.

Niyazi Mahallesi hakkında ise yerinde dönüşüm kararı alınmıştı. Mahallelilerin konuşması ise deprem bölgesinde yaşanan insanların çektiği zorlukları özetler nitelikte oldu. Aynı zamanda uzun süredir tartışılan Adliye Sarayı'nda ilk çalışmalar başladı. Bu konu da avukatlar tarafından sık sık dile getiriliyordu. Umarız kısa sürede yapılarak adliye çalışanlarına teslim edilir.

Sene 2020’de Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. 24 Ocak’ta ise bu depremi hatırlayıp 6 Şubat ile kıyaslanınca ders almadığımız ortaya çıktı. Bunu bir kez daha çok net bir şekilde gördük. O deprem Elazığ’ı etkilediği kadar Malatya’yı da etkilemişti ama ders almadık.

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu yerinde dönüşüm ile ilgili önemli bilgiler verdi. Bülbüloğlu’nun açıklamalarına göre zemin artı 7 katlı yapılacak bir dairenin metrekare fiyatı 20-23 bin arasında hesaplanmış. Gerçekten ciddi bir rakam. Açıklamaları okuyunca “Hibe ve kredinin üzerine koyulacak miktarı bu insanlar nereden bulacak?” diye sormamak elde değil.

Malatya’nın simgesi, Malatya ile ilgili her tanıtımda ön planda gördüğümüz Yeni Cami’de ise çalışmalar başlamış. Elazığ depreminden sonra restore edildi fakat son depremde yıkım büyük oldu.

Önceki gün Malatya yine şiddetli bir deprem ile sarsıldı. Büyüklüğü 5.2 Battalgazi olarak açıklandı ve biz Malatyalılar olarak yeni yeniden en başa döndük. Soğuk hava, deprem bize 6 Şubat’ı hatırlattı. Uzmanlar bu depremleri yorumladı. Çeşitli açıklamalar yapılmış. Görünen o ki bu depremler bir süre daha devam edecek.

Bu ve bunun gibi birçok olay yaşanırken depremin yıl dönümünde konferans düzenleneceği açıklandı. Konferansa değerli deprem bilimcilerden Prof. Dr. Naci Görür’ün ve Prof. Dr. Okan Tüysüz’ün de katılacağı bildirildi. Malatya’da bu hafta da depremlerle geçti. Gelecek hafta gündemini de merakla takip edeceğiz. Herkese iyi haftalar dileklerimle.