Ve ilk dönem bitti...

Öğrencilerin eskiden heyecanlandığı o eski karne günlerini yad edip günümüze baktığımda gerçekten eğitim sistemimizin kısa sürede nasıl değiştiğini gözlemleyebiliyoruz. Tabi her değişim bir gelişim iken bizim eğitim sistemimiz gelişimini son dönemde olumsuz etkilerle gerçekleştirdi.

Biten dönem özetinde sayın bakanımızın yapmış olduğu müfredat açıklaması ve Aralık ayı dediği açıklamanın hala açıklanmayışı ve bu durumun öğrenciler üzerinde bırakmış olduğu baskıdan başka bir durum olmadığını ve öğrencilerin hala müfredat değişimi söylentileriyle stresli olduğu gözlemleniyor. Çocukların karne heyecanını gölgeleyen eğitim politikalarımız ve bu politikalar gölgesinde öğrencileri sıkboğaz eden öğretmen ve yöneticiler bu öğrencilerin karne, not ve bu sistemin disiplin alanını baltalıyor. Öğrenciler karne almaya okullarına bile gitmezken eğitimin veya diplomanın yalnızca sınava girmek için önkoşul olduğu mantığıyla ilerliyorlar.

Geçmiş yıllarda devamsızlık sorunu sınav sorunu pek önemli değilken açık öğretim liselerine geçiş hat safhaya çıkmışken bu yıl çok keskin kurallarla engellenmeye çalışılsa da pek başarılı bir çalışma olmadığı aşikâr bu sebeple eğitim paydaşlarının bu sistemi uygulamalarında önceden bir sistem paylaşılıp benimsetilerek pratiğe dökülse daha faydalı olabilirdi belki.

Sistemin Hala oturtulmamışken öğrencilere yüklenip disiplin sağlamak havanda su dövmek gibi bir olay bunca karışıklık varken öğrencilerin okula, eğitime heyecanla yaklaşması beklenilen bir olay değil bu sebeple de önce bu karmaşıklığın giderilmesi ve öğrencilerin eğitim alanını severek benimseyerek kullanması gerek bu sebeple öğrenci gelişim psikolojisi göre bir program ve bu programın uygulama alanı düzenlenmeli.

Evet, eğitimin bir dönemini sorunlarla geride bıraktık ancak bu sorunların ileriye sarkmadan mantıklı çözümler oluşturarak telafisi yapılabilir. Eğitim sistemi düzelmeden ülkenin hiç bir alanında düzelme olmayacak bu anlayışı benimsemeyen bir program işe koşuk olmayacaktır.

Umarım yeni dönem en az hasarla başlayıp düzenlenir.

Sevgi ve saygıyla