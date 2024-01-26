Hibe ve krediler artırılmalı

6 Şubat depremlerinin yıldönümüne sayılı günler kala, Malatya’daki çalışmalar da devam ediyor. Yıkımlar, hafriyat taşıma ve Bakırcılar Çarşısı’ndaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam etse de yerinde dönüşümle ilgili herhangi bir çalışmanın hala başlatılmaması çok sayıda vatandaşın tepkisini çekiyor.

Artık Malatyalılar şehrin bir an önce ayağa kalkmasını bekliyor. Özellikle yerinde dönüşüm için vatandaşların devletten büyük beklentileri var.

Evlerini kaybeden depremzedelere 750 bin TL hibe, 750 bin TL ise kredi verilmesi planlansa da yerinde dönüşüm için bu desteğin yetmeyeceği aşikar.

Yerinde dönüşümü vatandaşlar kadar müteahhitler de bekliyor. Onlar da 3. Ay yani inşaat sezonu başlamadan her şeyin netleşmesini bekliyorlar.

Müteahhitler özellikle hibe ve kredilerin yeterli olmayacağını dile getiriyorlar. Onların da suçu yok. Her gün inşaat malzemelerine gelen zamlardan dolayı ister istemez onlar da mağdur oluyorlar. Bu nedenle onlar da haklı.

Peki, vatandaş ne yapacak?

Yerinde dönüşüm yaptırmak isteyen vatandaş 1,5 milyon dışında artı parayı nasıl bulacak? Bu nedenle devletin hibe ve kredi desteğini artırması gerekiyor. MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu’nun BUSABAH Medya’ya vermiş olduğu demeci okudum. Giderek artan inşaat maliyetleri karşısında bir binanın ne kadar yapılacağını açıklayan Bülbüloğlu, verilecek hibe ve kredinin yetmeyeceğini açıkça söylüyor ve maliyetlerin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

“Bunun dışında dediğimiz gibi inşaat maliyetleri yüksek, vatandaş çözüm üretmeye çalışıyor. Mesela 100 dairelik bir yer var. Buranın metrekaresini düşürerek daire artırmaya çalışıyorlar. Burada devletin verdiği bir milyon 500 bin TL’nin üzerine ekleme yapmak istemiyorlar. Bu tabi ki her yerde imar açısından mümkün olmuyor, hem de müteahhit firmalar buna pek fazla yanaşmak istemiyorlar. Ayrıca fiyat anlaşmazlıkları olabiliyor. Bir maliyet analizi yaptığımızda, bizim ön gördüğümüz şekilde; müteahhit karını da işin içine katarsak, ortalama metrekare fiyatı 20-21 bin lira civarında seyrediyor. Hiçbir şeyin artmadığını düşünürsek bugün arsa payı hariç, anahtar teslimi yapılacak şekilde 20 bin TL ile 21 bin TL arası bir fiyat çıkıyor. Biz zemin artı 4 kat çalıştık ve bu fiyatı çıkardık. Bu zemin artı 6 kata çıktığında tabi ki maliyetler artabilir. Zemin artı 6 kat olursa yüzde 10 oranında bir artış ön görülebilir. Bu çok değişken bir durum ama tahmini olarak 23-24 bin TL arasında olacağı söylenebilir. Bu fiyat 1 ay sonra artabilir, değişken bir durum. Bu bağlamda vatandaşların bir an önce bir araya gelip bir karar almaları şart. 1,5 milyon TL rakamına bir güncelleme beklentimiz vardı ama anlaşılan bu olmayacak” sözlerini söyleyen Bülbüloğlu’nun bu görüşlerine katılmamak mümkün değil.

Bu nedenle devletimiz depremzedelere biraz daha destek çıkmalı. Ya yerinde dönüşümü kendisi yapacak veya vatandaşlarını artan maliyetler karşısında inşaat sektörünün altında ezdirmeyecek.