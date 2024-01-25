Konteynerler iş yapıyor mu?

Malatya’da depremin üzerinden 11 aydan fazla bir zaman geçti. Evlerini ve işyerlerini kaybeden esnaflara konteynerler verildi ama şehir bitmiş bir haldeyken bu konteynerlerde esnafın da iş yapma olanağı bulunmuyor. Bazı esnaflar ise konteynerlerde siftah dahi yapamadan günü bitirdiklerini belirtiyorlar.

Bazı konteyner çarşıları gezdiğimizde dağılımın dengeli olduğunu görebiliyoruz ama bazı mahallelerdeki esnaflara verilen konteynerlerin dengesizliği dikkat çekici. Çok fazla insan trafiğinin bulunmadığı uç bir mahalleye 4 sigortacı, 2 çiğköfteci, 2 aktar bulunuyor mesela. Esnaf bundan şikâyetçi ve geçici bir iş yeri olsa da dağılımın dengeli olmasını istiyorlar.

Esnafın yıkılan dükkânı şehrin doğusunda, kendi mahallesinde, yıllardır tanıdığı insanların bulunduğu yerde. Verilen konteyneri ise şehrin batısında, çok fazla insan tanımadığı bir yerde. Böyle olunca da zor zamanlar geçiren esnaf sıfırdan başlamış oluyor. “Ayağınız alışsın” diye bir tabir var. Bu durumda bu tabire yeniden başlanması gerekiyor. Esnaf eski mahallesindeki ayağı alışmış, sürekli gelip giden müşterisini kaybediyor. Zaten mahallelerdeki dışarıya göç oranı ciddi bir seviyede ve insanların birçoğu şehir dışına çıkmış durumda. Bu durumda esnafın yeniden çevre edinmesi gerekiyor.

Diğer bir sorun ise çay ocağına dönüştürülmüş bir dükkâna su verilmemiş. Adam bulaşıkları yıkayamadığını söylüyor. Çay demliklerini 5 litrelik damacanalar ile yıkayıp temizliyor. Hem esnaf çile çekiyor hem de hijyenik sorunlar ortaya çıkıyor. Bir giyim dükkânına su bağlanmaması anlaşılabilir ve idare de edilebilir. Ama hizmet sektöründe içecek sunan bir dükkâna su verilmemesi büyük sorunlara yol açıyor.

Hem işsizlikle hem de bu sorunlarla başa çıkmaya çalışan esnaf bir hayli yoruluyor tabi ki. Belki biraz daha planlı ve programlı yapılabilirdi bu. Hem esnaf mağdur olmazdı hem de az da olsa yaptığı işi çok fazla çile çekmeden yapabilirdi.

Esnaflarda durum bu iken yıkılmış bir şehirde eskisi gibi devam eden ve iş yapabilen sadece AVM’ler var. AVM’ler deprem öncesi olduğundan daha kalabalık, olduğundan daha yoğun. Çünkü şehirde eskisi gibi olan bir tek AVM’ler var. Bir tek oraların düzeni değişmedi ve onlar ayakta. İnsanlar da böyle olunca alışveriş merkezlerine akın ediyorlar. Belki de depremden önceki haliyle duran nadir yerlerden olduklarındandır.