Tatil başladı, çocuklar cuma günü karnelerini büyük bir sevinçle aldılar. Bu yıl çok yoruldular, yorucu bir yıl ve yeni bir sistem vardı.

Yazılı sınavlarını milli eğitimde hazırladı. Açık uçlu sorular ise öğrencileri ayrıca yordu. Okumanın önemini bir kere daha anladık.

Okuyan çocuk açık uçlu sorulara daha rahat cevap verdi. Çünkü yorum yapma yeteneği gelişmiştir.

Çocuklarımıza bol bol kitap okutalım, okumaları için teşvik edelim. Peki, tatil nasıl geçiyor?

Televizyon, bilgisayar ya da telefon başında mı?

Çocuklar tatil bitmesin istiyor, ailelerde tatilin boş geçmesini istemiyor.

Havalar da soğuk olduğu için, çocuklar pek dışarı çıkamıyor, enerjisini atamıyor. Tatili dışarı çıkmadan evde nasıl daha eğlenceli bir hale getirebiliriz?

Ailece evde oyunlar ve yarışmalar düzenleyin. Oyunu kurun, kuralları belirleyin. Çocukların yaş grubuna uygun olmasına dikkat edin.

Her gün için farklı ve aile bireylerinin hepsinin katılacağı bir oyun oynayın. Çocuğunuzun hayal gücünü geliştirin. Kendi hikâyesini yazmasını sağlayın, güzel bir defter alın ve yazmasını sağlayın.

Takı tasarımı yapabilir, kartonlarla çiftlik yapmasını sağlayabilirsiniz. Drama etkinlikleri yaparak, çocuklarınızın duygularını keşfedebilirsiniz. Çünkü çocuklar bu etkinliklerle duygularını ifade eder ve böylece ona öğretmek istediklerinizi oyun ile öğretebilirsiniz.

Onun duygularını keşfedebilirsiniz. Kitap okuma etkinliği yapabilirsiniz. Çocuğunuzun kitap okuma alışkanlığı edinmesinin en iyi yolu sizi okurken görmesidir. Biliyorsunuz, çocuklar her davranışıyla ailelerini taklit eder.

Daha sonra okuduğunu anlatmasını da sağlayabilirsiniz. Basit deneyler yapabilirsiniz, hepimiz çocukluğumuzda yapmışızdır, pamuk arasında fasulye yetiştirebilirsiniz. Unutmayın, fen dersini öğrenmek ve evreni keşfetmek için en iyi yöntem deney ve gözlemdir.

Spor yapın, açık havada ya da havanın güzel olduğu günlerde yürüyüş yapın, doğada zaman geçirin.

Hava güzelse piknik bile yapılabilir. Müzik dinleyin, dans edin, şarkı söyleyin.

Müzik aleti çalmayı deneyin, belki de çocuğunuzun bir ilgi alanını keşfedeceksiniz. Tatil günlüğü tutmasını sağlayın.

Çocukların yazı yazma, hikayeleştirme, yeteneklerini geliştirmek için günlük tutmalarını sağlayın.

Bu sayede çocuklar sosyal medyadan uzaklaşıp kâğıt kalem ile buluşabilirler. Sinemaya gidebilirsiniz. Arkadaşları ile beraber yapabilecekleri etkinlikler hazırlayabilirsiniz.

Onlarla bol bol vakit geçirin.

SEVGİYLE...