Arkasındayım diyenler?

Büyükşehir Belediye Başkan Aday belirleme öncesinde Selahattin Gürkan için methiyeler dizen Sayın Cumhurbaşkanı ve sonrasında ilimize birkaç kez gelen Çevre ve Şehircilik Bakanının açıklamaları sonrasında sanki Selahattin Başkan’ın adaylığı garanti gibi gözüküyordu.

Ancak durum maalesef öyle değilmiş. Futbol arenasında yıllarını geçiren biri olarak edindiğim bir tecrübe var. Şayet bir teknik adam birkaç kez mağlup oluyorsa ve kulüp başkanı “Ben senin arkandayım” diyorsa bilin ki o teknik adamın kovulması an meselesi.

Selahattin Başkanın arkasında gibi gözüken Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bakan demek ki Selahattin Başkan için kararlarını çok ezelden vermişler gibi.

Severler sevmezler başta deprem dönemi olmak üzere birçok projeye imza atmasına rağmen kamuoyu tarafında fazla sevimli bulunmaması ve antipatik görülmesi bence yapılan kamuoyu araştırmalarında belirleyici olmuştur.

Şahsım olarak bir spor adamı ve yıllarca kulüp başkanlığı ve dernek yönetimlerinde bulunan biri olarak spor kulüplerimizi ve Amatör Spor Kulüplerine hiçbir zaman yakın olmadı ve hiçbir sorunu çözmediği gibi birkaç kez randevu talep etmemize rağmen geri dönüş alınmadı.

Şehir için yaptıklarından dolayı emeklerine sağlık. Ancak camianın içerisinde her kime sorsanız Selahattin Başkan’dan memnun olduklarını duymazsınız.

Görülen o ki bazı mesajlar sürekli yukarı gitmiş ki büyükşehri başkanları içerisinde sanırım tek gösterilmeyen Başkan Selahattin Başkan.

Özel İdare Başkanlığı döneminde başta efsane Malatyaspor Kulübünü tesislerde tahliye etmesi ile tanıdığım ve kulübün Rahmetli Nurettin Soykan tarafında yapıldığını icradan satılmaması için Özel İdareye devir edilen kulübün kendi tesisinde çıkartılmasını hiçbir zaman içime sindiremedim.

Temennim Sayın Sami Er belediye başkanı seçilirse ilk yapacağı iş iade-i itibar olsun diye efsane Malatyaspor tesislerini yeniden kulübe teslim etmesidir.

Yapmasını beklediğimiz ve eksik gördüğümüz konularda Selahattin Gürkan ve diğer belediye başkanlarını uyardığımız ve eleştirdiğimiz gibi Sayın Sami er’in takipçisi olacağız.