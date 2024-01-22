Gezer Vurur Avcı

Alper Gezeravcı uzaya gitti gitmesine ama kendisinin bile fark etmediği bir şey daha yaptı:

‘’El uzaya gidiyor’’ edebiyatçılarının ipliğini pazara çıkardı.

Bilmem kaç milyon dolar verilmiş. Parayı vereni NASA zaten gönderiyormuş…

Adamın aldığı bütün eğitimi iki paralık ettiler akıllarınca.

Alper Gezeravcı köyde büyümüş. Muhtemelen çocukluğu sizin anlayamayacağınız şekilde geçmiştir.

Dünyada Türk adına ne yapılıyorsa gurur duymanız gerekir diyorsun, milli değiller.

Türk adına Silifke’nin bir köyünden uzaya insan gidebiliyor, ne mutlu diyorsun anlamıyorlar Cumhuriyet kafası yerleşmemiş.

Uluslararası bilim dünyasına bir kapı daha araladık diyorsun yenilikle hiç işleri yok.

Laf aramızda ben Türk olduklarından bile şüpheliyim ama dillendiremiyorum. Hemen yapıştırıyorlar yaftayı: Irkçı, faşist, kafa tasçı… hakaretin bini bir para… ne şeytanı gör ne Euzu çek. Biz konumuza dönelim.

Zaten fok kadar zekâları yok.

Bir dakika! Yanlış mı yazdım acaba? Bir daha deneyeyim:

Evet bunu anlayamayacak kadar ne bilgileri ne de yetenekleri var.

Şimdi oldu mu acaba?

Bunu anlasaydınız bugün konuştuklarınızdan utanırdınız.

Aklınızdan soru işaretleri eksik olmasın…