Başta ilimiz Malatya olmak üzere birçok şehir ve kişi tarafından kara gün olarak adlandırılan ve onarılması güç hasarlar bırakan 6 Şubat tarihli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardında geçen süre zarfında neredeyse bir yıl olacak.

Bir gün öncesinde herkesin olacaklar ve kaybedecekleri sevdiklerinden bir haber olduğu pazar gününde havalar soğuk, yerlerde kar olmasına rağmen Malatya’da çarşı merkezi sevinçli insanlarla doluydu. Çoğu kişi belki de o gün son kez şehrin merkezini sağlam gördü. Sevdiklerine doya sıya sarılabildi ve birlikte vakit geçirebildi.

Oysa zaman ne kadar kısaydı. Sadece saniyeler içerisinde çoğu kişi sevdiklerini kaybetti çoğu kişinin ise hayatı yerle bir oldu. Deprem gerçeği bir kez daha kendini hatırlatarak, Malatya ile birlikte 4 ilde zamanı durdurdu.

Çoğu kişi soğuk hava ve yağan karın altında saatlerce enkaz altında kurtarılmayı bekledi, onlar için hala bir umut vardı ama onlar kadar şanslı olmayanlarda vardı. Çoğu kişinin milyar dolarlar ödeyerek aldığı evler kendilerine mezar oldu.

Depremin üzerinden geçen zaman zarfında bir yıl dolmak üzere ama şehir henüz kendine gelebilmiş değil, bir yanda yıkımlar devam ederken diğer yanda da çarşı merkezindeki çalışmalar devam ediyor ancak giden canlar ve onlarla beraber yitip giden hayatlar geri gelmiyor.

Şehir ne zaman eski günlerine döner orası meçhul, ayakta kalan binalar ne kadar sağlam bilinmiyor, konteyner kentlerde ise yaşam mücadelesi hala devam ediyor. Bir yandan deprem gerçeği diğer yandan ekonomik şartlar herkesin belini büküyor ama tüm bunlara rağmen hayat devam ediyor.

Diyeceğim o ki hala hayattayken sevdiklerinizin kıymetini bilin, ölümün saati yok. Bir saniye ile biten hayatların ve sönen ışıkların ardından hiçbir şeyin değeri ve önemi kalmıyor. Toprak aldığını geri vermiyor.