Malatya’da Wushu

6 Şubat Depremleri nedeniyle ilimizde birçok alanda olduğu gibi sosyal hayatta da sıkıntılar devam ediyor.

Zor şartlarda eğitim öğretim hayatlarına devam eden çocuk ve gençlerimizin en çok ihtiyaç duydukları alan tabi ki spor. Tam bu noktada son zamanlarda çok revaçta olan Wushu Kung Fu Spor branşının Malatya İl Temsilcisi Malik Dinç ile bu konuda kısa bir röportaj yapma imkânım oldu. Yaptığım söyleşinin en ince ayrıntısına kadar sizlilerle paslaşmak isterim.

Röportajım şöyle gelişti:

-Malik Hocam merhabalar, son zamanlarda takip ettiğimiz kadarıyla tüm spor tesislerinde bir hareketlilik söz konusu. Açık alanlarda antrenmanlar yapıyorsunuz müsabakalar düzenliyorsunuz, bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz?

Şenol Bey merhabalar, bizler 6 Şubat’ta bayağı yıprandık ama pes etmedik. Açık alanlarda antrenmanlar yaptık. O soğuklarda mücadele verdik. Bizler wushucular pes etmedik. Federasyonumuzdan resmi görev yazısı ile birlikte 10 kişilik bir ekip ile sahada, su, gıda, erzak, tıbbi malzemelerle depremzedelere lojiktik desteklerde bulunduk. İlimizi hiç terk etmeden sahada çalışmalar yaptık. İlimize faydalı olmak için sabahlarda erzak dağıtımı yaparken öğleden sonrada sporcularla antrenmanlar yapıyorduk. Bizler sporculara iyi örnek olmak, toplumda faydalı insanlar olma yolunda iyi işlere imza attık. Konteyner kentlerde gönüllü antrenmanlar yaptık. Aylarca çocukların psikolojilerini düzeltme adına sportif çalışmalarımız oldu. Bizler açık alanlarda 5 resmi müsabakalar düzenledik. Konteyner kentler ve çadır kentlerde sanki deprem olmamış gibi wushu yine faaliyetlerine devam etti.

-Hocam, müsabakalara katıldınız mı?

Malatya’mızda o deprem döneminde 2023 mart ayında yapılan Türkiye Şampiyonasına katılım gösterdik. Kendi imkânlarımızla o şampiyonaya katıldık. Kimseden bir lira destek almadan o müsabakaya 2 sporcuyla gittik. Akabinde yazın yapılan Türkiye Tai Şampiyonasında bayağı derecelerimiz olmuştu. Bizler wushucular son 2,5 senede wushu branşında büyük işlere imza attık. Wushu artık Malatya’da herkesin bildiği, tanıdığı bir spor branşı oldu. 2,5 senede toplam 48 müsabaka yaptık. Yaptığımız her müsabakalarda çocuklara yemek, çorba, çay ikramında bulunuyoruz. İl temsilciliği olarak maçlarda malzemesi olmayan sporculara malzeme desteğimiz oluyor. bizler onlara hizmet etmek için varız. Ve var olmaya devam edeceğiz inşallah.

-Peki, faaliyetleriniz devam edecek mi?

Faaliyetlerimiz devam edecek bundan sonrada gençlerimiz için, sporcularımız için neler yapsak azdır. Amacımız onları sporla birlikte zararlı maddelerden uzak tutmak olacaktır.

Ben Malatya sporları için gerek sosyal medya hesaplarımdan gerekse de köşe yazarı olarak BUSABAH Medya’da yazmaya devam ediyorum. Bütün sorunları, sıkıntıları, önerileri, takdir ve başarıları tek tek anlatıyorum. Malatya’da yokluklara rağmen Wushu sporunda da elde edilen başarılar beni oldukça duygulandırdı.

Bu anlamda Malik Hocam başta olmak üzere, bu organizasyonlardan, başarılardan ve emeklerden dolayı Malatya Wushu Kung Fu İl Temsilciliğimizi, İl Müdürlüğümüzü, hakemlerimizi hassasiyetinden dolayı tebrik ediyorum.

Bütün spor dallarında olduğu gibi wushu sporunu da takip etmeye devam edeceğiz. Sporcularımızın spor branşında gelişmeleri için her türlü çalışmalara, faaliyetlere, açığız.