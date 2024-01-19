Ana muhalefetin adayı kim olacak?

Malatya uzun zamandan bu yana AK Parti Malatya Belediye Başkan Adayının kimin olacağını bekliyordu. Büyükşehir için 3 isim adı geçiyordu. Birinci isim Öznur Çalık, ikinci isim Selahattin Gürkan, üçüncü isim ise Sami Er. Büyük bir sabırsızlıkla beklenen aday dün açıklandı. AK Parti Genel Merkezi Sami Er’den yana karar verdi. Böylelikle Malatya’da merak edilen AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayının ismi açıklanmış oldu. Peki diğer partiler?

Zaten Yeniden Refah Partisi Malatya’daki ismini belirlemişti. Genel Seçimlerde partisinin Malatya Milletvekili Adayı olan Bilal Yıldırım, milletvekili olamasa da partisinin oy oranını yükseltmiş, seçim çalışmalarındaki yoğun mücadelesiyle adeta insanların gözünü doldurmuştu. Yerel seçimler için Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Yıldırım, bu performansını tekrar gösterir, belediye başkanı seçilir mi bilinmez ama vatandaşların gözü kulağı ana muhalefet partisinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için göstereceği adayda.

Geçtiğimiz günlerde BUSABAH Medya’yı ziyaret ederek Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının profilini çizen CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, şunları kaydetmişti:

“Bizim derdimiz sadece kazanmak değil kazandıktan sonra kim şehri liyakat ile yönetecekse o liyakatin peşinde ve derdindeyiz. Anketlerimiz sürüyor, büyükşehir için 6 isim üzerinde duruyoruz, Yeşilyurt için de 4 isim üzerinde duruyoruz. Henüz bunları kamuoyuna açıklamadık ama ilerleyen günlerde yansıyacak ve hangisi olursa olsun şehirde büyük heyecan yaratacak isimler olacak. Biz en son genel seçimlere bir ittifak ile girdik şu an artık ittifak sözcüğü Türk siyasi yaşamında çok kullanılmıyor bunun yerine ortak birliktelikler söz konusu olabilir. Biz tabanda birlikteliği önemsediğimizden sadece CHP’nin anlayışını değil Malatya’nın tüm renklerini kucaklayacak Malatya’nın tüm dertlerini çözebilecek, liyakate sahip bir belediye başkan adaylarını hem Büyükşehrimizde hem de ilçelerimizde göstermeye talip olacağız.”

Başkan Yıldız’ın dediği gibi sadece CHP’nin anlayışını değil Malatya’nın tüm renklerini kucaklayacak, Malatya’nın tüm dertlerini çözebilecek, liyakate sahip bir isim çıkarılırsa Malatya’yı büyük bir seçim mücadelesi bekliyor.

Temennimiz Malatya’yı yönetecek, her kesime eşit davranacak, Malatya’nın yaralarını anında çözebilecek, Malatya’yı eski günlerine kavuşturacak kişinin belediye başkanı olması yönünde. Seçim çalışmalarının tam bir demokrasi havasında geçmesini diliyorum. Kavgadan, gürültüden, siyasete yakışmayan üsluptan, hakaretten, küfürden uzak bir seçim kampanyası dileğiyle.