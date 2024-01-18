Emekli de umduğunu bulamadı

Günlerdir asgari ücretin konuşulduğu ve yapılan zammın yeterli olmadığı ifade edilirken şimdilerde de emekliler yapılan zamdan hoşnutsuz.

En düşük emekli maaşının 10 bin lira olarak açıklanmasının ardından artık asgari ücretliler gibi emeklilerde insanca yaşamaktan yoksun bırakıldı. Birçok şehirde yaşayan emekli için bu zam oranı yeterli olsa da özellikle deprem bölgesinde yaşayan emekliler 10 bin liranın yetersiz olduğunu ifade ediyorlar.

Eskiden çoğu kişi emekli olup rahat bir yaşam sürmeyi düşünürken şimdiler emekliler çalışsa da rahat bir şekilde yaşamıyor. Yapılan zamlar ne asgari ücretliyi ne de emeklileri memnun ediyor. Yapılan zamlarla birlikte para çoğu kişinin cebine bile girmeden eriyip gidiyor.

Yine asgari ücretliler emeklilere oranla iyi durumdalar. 2 hafta öncesine kadar yapılan zammı yetersiz bulanlar şimdilerde emeklilerin durumuna üzülerek haline şükreder oldular.

Her ne kadar yapılan zamlar yetersiz olsa da marketlerde her gün etiketler yenilenmeye ve fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Enflasyon ve maliyetler yükseliyor ancak maaşlara yılda bir veya iki kere zam geliyor, gelen zam da kimseyi tatmin etmiyor.

Kısacası asgari ücretliler gibi emekliler de umduğunu bulamadı. Birçok kişi hayal kırıklığına uğradı. Özellikle deprem bölgesinde elektrik, su ve doğal gaz faturalarına bir de kira ücreti eklenince iş içinde çıkılması zor ve güç bir hal alıyor.

Ne diyelim her şeyin hayırlısı umarız artık fiyatlarda bir artış olmaz da herkes gibi emeklilerde rahat bir nefes alır. Birçok şey gibi artık emekli olmakta lüks oldu. Emekli olsan bir dert olmasan bir dert.