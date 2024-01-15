Malatya bu duruma alıştı mı?

Malatya’da depremin üzerinden 11 ay geçmiş durumda. Bir yandan depremin yaraları sarılırken diğer yandan şehrin eski düzenine kavuşması için bir şeyler yapılıyor. Ya da bir şeyler yapılıyormuş gibi gösteriliyor. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 11 aydan fazla bir süre geçti ama Malatya hala bir kargaşa içerisinde. Bu kargaşayı en iyi açıklayabilecek olaylardan bir tanesi ise şudur ki; Malatya’da depremin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen sokak lambaları yanmıyor.

Aslında bazı yerlerde sokak lambaları yanıyor ama sadece sabahları. Şaka gibi bir durum. Sabah boşuna yanan sokak lambaları akşam olduğunda sessizce kapanıyor. Birileri tasarrufu yanlış mı anladı yoksa bu durumun farkında değiller mi? Devam eden en büyük sorunlardan bir tanesi bu karanlık, karanlığın verdiği güvensizlik ve çökmüşlük hissi.

İkinci bir konu ise tabi ki devam eden yıkımlar ve bu zorunlu yıkımların ortaya çıkardığı olumsuzluklar. Akşam saatlerinde bir ses ile irkiliyorsun, yıkım yapıldığını tahmin etsen de tedirgin olmamak elde değil. Yıkımlardan dolayı ise bazı yollar trafiğe kapalı. Bir yere gitmek istersen buna göre hareket etmek zorundasın. Otobüslerin güzergâhı da sık sık değişiyor. İyi takip etmek gerekiyor. Yoksa gelmeyecek bir toplu taşıma aracını bekliyorsun.

Üçüncü bir sorun ise iletişim sorunu. 11 aydır şebeke sorunları devam ediyor. Bazı operatörlerin çekim gücü ise ciddi derecede düşük. Günümüzde en çok kullandığımız iletişim araçları işlevini çok zor yerine getiriyor. Operatöre göre değişiklik gösterse de arayan birçok kişi aradığı kişiye ulaşamıyor. Bu da çok önemli bir sorun haline gelmiş durumda. Günümüz teknolojisinde balkona çıkıp şebeke peşinde koşmak çok hoş durmuyor tabi ki.

Diğer yandan sık sık elektrik kesintileri oluyor. Zamansız yerde kesilen elektrik ise en çok konteyner kentlerde yaşayan insanları etkiliyor. Çünkü onlar Malatya’nın soğuğunda ısınma ihtiyacını elektrikli ısıtıcılardan ve klimalardan sağlıyor. Bu kesintilerin uzun sürmesi halinde ise konteynerde yaşayan yüzlerce insan ısınamıyor.

Peki, Malatya bu duruma alıştı mı? Depremden sonra ortaya çıkan birçok problem ile başa çıkan insanlar maalesef bu durumlara ve zorluklara alışmış durumdalar. Şu olay dikkatimi çekti; başka şehirde olsa herkesin tedirginlik ile dışarı çıkıp baktığı sesleri Malatya’dakiler artık umursamıyor. Herkes yaptığı işi bölmeden hayatına devam ediyor. 11 ay geçti. Hem depremler bitmedi hem stresi sıkıntısı bitmedi ama alışıldı.