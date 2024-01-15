Ya unutuldu ya da unutturuldu

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan Aksa Tufanı ve özgür Filistin harekatı devam ediyor. Ancak ilk ay büyük destek gören harekat şimdilerde ya unutuldu ya da bir şekilde unutturuldu. Müslüman uyuma kardeşlerin hala katledilmeye devam ediyor.

Filistinli kardeşlerimizin canlara pahasına verdikleri özgürlük mücadelesi hala devam ediyor. Bizde elimizden geldiğince onlara destek olmak ve yanlarında olduğumuzu belirtmek amacıyla çeşitli yürüyüşler ve etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

İsrail’in, Filistinli Müslümanlara yönelik uyguladığı soykırıma karşı dünya 3 maymunu oynasa da bizler Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız.

Evet bir deprem yaşadık şehrimiz yıkık dökük ama Allah’a şükür hayattayız, 11 ay geçti artık artçılara bile tepki göstermiyoruz çünkü alıştık ama Müslüman kardeşlerimizin öldürülmesine ve katledilmesine alışmamalıyız, alışmayacağız.

Şu sıralar her tarafta bir furya yerel seçim. Evet seçimler önemli ama ne kadar önemli. Bir tarafta dindaşlarımız katledilirken biz seçim furyasına dalıp her şeyi unutacağız ve savaş bitecek mi? Hayır. Gazze’de hala başta çocuk ve kadın gibi masum siviller katledilirken Türkiye’nin gündemi bazıları tarafından değiştirilmeye çalışılıyor ama unutmayalım ki bizim tek bir gündemimiz var o da Filistin.

7 Ekim’den bu yana Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da Gazze ve Filistin’e destek olmak amacı ile çeşitli mitingler, konferanslar ve yürüyüşler gerçekleştirildi. Hala da gerçekleştirilmeye devam ediyor. Malatyalı sivil toplum kuruluşları gerçekleştirdikleri etkinliklerde bu zulmü başta ilimizdeki vatandaşlar olmak üzere birçok kişiye unutturmama da kararlı.

Dün Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) başkenti Washington’da ikinci geniş katılımlı Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirildi. Dünya ve Avrupa’da bu gibi gösteriler devam ediyor. Dünya genelinde birçok insan bu katliama karşı tek yürek olurken hala devlet düzeyinde Gazze’de yaşanan vahşet görmezden geliniyor.