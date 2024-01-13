Eğitimin ilk dönemi...

Deprem üzerinden yaklaşık 1 yıl geçmişken kör topal devam eden hayat şartları ve bu şartlar arasında hayatlarına yön vermeye çalışan öğrencilerimiz...

Asıl sınavları bu aksak bir türlü düzelmeyen ve bu afet arasında yapılan siyasetler gölgesinde ders çalışan bir topluluk var göz ardı edilen ve yalnızca maddi destek verilip bizden bu kadar denilen topluluk.

Kimsenin psikolojilerini düşünmediği ve birbiriyle kıyaslanan sanki depremi, ekonomik güçlüğü veya sorunları onlar yasamıyormuş gibi normal davranması beklenilen öğrencilerin bir dönemlik yaşam öyküsünü özetleyecek olursak:

Bu topluluk depremle en büyük sarsıntıyı yasayan, ailesinin yasadığı her acıya ortak olmuş ve yetmemiş bunca sıkıntı arasında bir türlü anlaşılmamış ve sadece bu hayattaki görevi ders çalışmak olduğu için baskı yemiş bir topluluk. Tabi bunlar evde yaşanılan durumlar okula veya kurslara geçersek olay değişik boyutlarda biliyorsunuz sayın bakan Aralık ayında müfredat değişecek dedi Ocak ortası hala ses yok bunun etkisini yaklaşık 2 aydır tüm eğitim neferleri yaşıyor, diğer taraftan bu zamana kadar pandemi sebebiyle teknolojik eğitim gören gençlerimize telefon yasak dedik yetmedi devam zorunlu dedik daha kötüsü de ne biliyor musunuz? Sınıfta kalma var dedik geçtiğimiz son 2 eğitim döneminde karneye 1 hafta kala devamsızlıklar silinirken bugün kaldınız diyeceğiz ve bu gençler bir disipline geçmiş olacak öyle mi eğitim sistemimizin neden bu kadar düzensiz olduğu her 3 yılda bir değişen bakan ve bu bakanların getirdiği kurallar sonucu ortaya çıkan olaylar silsilesiyle görülebilir.

Ha bir de sınavlarda öğrencilere şimdi elime düştünüz diyen öğretmen grupları var (mesleğini layığıyla yapanlara sözümüz yok başımızın tacı hepsi ) sınavlarda zorlayacağız, alıştınız rahata gibi söylemleri sınıfta tekrarlayıp ego tatmin eden gruplar var ve en çok da bunlar zarar veriyor eğitime. Bakanlığın öğretmen önlük giysin uygulamasına uymayan öğretmen öğrencilere disiplin kuralı koyup sınavla, devamsızlıkla, notla korkutarak disiplin sağlıyor.

Umarım bir gün gerçekten idealist bir eğitim anlayışı olur en iyi öğrenciler yetişir ve gelecek toplumlar daha huzurla, güvenle bir yaşam sürer.

Saygı ve sevgiyle...