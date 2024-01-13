Belediye başkanının işi kolay olmayacak

Malatya yerel seçimlere adım adım yaklaştı. Toplam 80 güne yakın gün kaldı. Kimin belediye başkanı olacağı merak ediliyor. Kamuoyunda AK Parti Belediye Başkan adayı için birçok izim söylense de son söz Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek. Muhtemelen hafta içi de bu isim açıklanır.

Sadece Yeniden Refah Partisi’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı dışında hiçbir isim şimdiye kadar açıklanmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi belki yerelde bir ittifak yapılır mı diye Malatyalılar tarafından sevilen, saygı duyulan ve iş yapabilecek bir kişi üzerinde duruyor söylentiler var. Muhtemelen o isim de ileriki günlerde açıklanacak.

2024 yılı yerel seçimleri çekişmeli bir seçime sahne olacağa benziyor. Ama yine de bu yıl seçimler depremlerin etkisiyle mi bilinmez ama bir seçim havası yok. Cansız, sıkıcı geçiyor. Geçmiş yıllarda seçimler daha heyecanlıydı, biraz daha hararetli geçerdi çalışmalar. İleriki günler belki adaylar tama olarak netleşirse o zaman canlılık olacağını düşünüyorum

Malatya’da kim belediye başkanı olursa olsun ülkemiz ve Malatya için hayırlı olmasını diliyorum.

Seçimlerden sonra göreve gelecek olan şehrül eminin işi çok kolay olmayacak. Yıkılmış, dökük bir viran şehiri yönetecek. Her şeyi adeta baştan yapacak.

Yeni Malatya küllerinden yeniden doğarken belki çok sayıda mağduriyet yaşanacak. Başta belediye başkanı olmak üzere bütün yerel yöneticiler bu mağduriyetlerle muhatap olacak. Malatya sil baştan yeniden ayağa kalkarken, belediye başkanının işi hiç kolay olmayacak. Bu yüzden göreve başlayacak, Malatya’yı yönetecek kim olursa olsun ona canı gönülden başarılar diliyorum.