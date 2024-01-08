Hizmet almak hakkımız!

Depremlerle birlikte Malatya’da adeta bir sorun yumağı haline geldi. Ne sokak aydınlatmaları ne internet ne de kaldırım var. Özellikle ışıklandırma ve internet sorunu şehrimizde giderek büyüyor.

İlgililer bir deprem maskesi altına saklanmış, bir türlü hizmete yanaşmıyor. Ne kadar bağırsan da ne kadar çağırsa da ne kadar şikâyetçi de olsan maalesef sorunların çözümü noktasında bir arpa boyu yol alınamıyor.

Uzaya çıkmaya hazırlanan Türkiye’nin deprem şehirlerinde internet sıkıntısı olması doğal, ama bu sorunu çözmek için hareket edilmemesi sorun. Öğrencilerin ders çalışamaması, faturasını ödediğin halde internette sorun yaşaman kimsenin umurunda değil.

Aylık faturayı bir gün geciktirdiğinde anında internetini kesin ilgililer, interneti günlerce kullanamadığın için neden harekete geçmedikleri ise muamma.

Sokaklar karanlık, göz göz görmüyor. Buna bir de sis eklenince gerisini siz düşünün. Köpek saldırılarına maruz kalmamak için yanımızda ya bir sopa ile sokaklardan geçeceğiz, ya da yanımızda bir kişi daha olmasını tercih edeceğiz. Elektrik, internet kablolarının yerlerde olması ise ayrı bir problem. Trafolar darmadağınık.

Depremlerde ölümden kurtulduk ama yoldan gelip geçerken bir elektrik akımına kapılman, bir sokak köpeği tarafından öldürülmen veya bir hırsız tarafından soyulman an meselesi. Böyle bir olumsuzluk yaşadığınızda bunun sorumlusu kim olacak?

Bir birey, bir vatandaş olarak hizmet almak bizim hakkımız. Biz sadece şikayetlerimizle hakkımızı talep ediyoruz.