Eğitimde fırsat eşitliği...

Sosyal devlet anlayışının gereği olan eğitim hakkı ve bu hakkın işleyişinde ki en önemli prensip fırsat eşitliğidir. Toplumda yer alan her bireyin eğitim hakkı doğuştan gelen haklar içerisinde yer alır. Bu hakkı kullanmak isteyen her bireyin kuşkusuz devlet tarafından sağlanan ve onun için ayrılmış herkese sağlanan imkânlardan faydalanmak için adım atması yeterlidir.

Günümüz eğitim sisteminde yer alan fırsat eşitliği pek de uygulama alanlarına yansımış değildir. Bunun sebebi ise eğitimin her ne kadar devlet eliyle yapılıyor gibi gözükse de özel kurumlara ya da birkaç büyük kurum tekelinde ilerliyor olmasıdır. Bunun yanı sıra devlet okullarının her birinin aynı ölçüde geliştirilmesi gerekirken bazı kurumların daha çok gelişirken diğer kurumların sadece dört duvar, okul, sıra unsurlarına yer vermesi açıkçası fırsat eşitliğini baltalıyor.

Toplumda yer alan her bireyin özel okula, kursa veya özel öğretmene ulaşamaması,40 kişilik sınıflarda özgüveni zedelenen öğrenciler okumak için çabalarken diğer tarafta kolejlere ve bu kolejlerin sosyal ortamında yetişmiş bireyler aynı fırsatı yakalayabilmiş midir?

Yakın zamanda başımıza gelen pandemi ve deprem olaylarında pandemi sebebiyle verilen online derslere her öğrenci dahil olmuş mudur? İnterneti olmayan köylerde veya altyapı sorunu yaşayan alanlarda bu derslere katılım eşitçe olmuş mudur?

Gelelim deprem bölgesi öğrencilerine evet bir pozitif ayrımcılık verildi ancak sınavlarda tüm gençler muaf tutuldu 2. Dönem konularından burada bir yanlışlık var. Deprem sonrası dönemde şu an için 2 okul iç içe ders gören öğrenciler ve diğer illerde psikolojik olarak rahat ve çalışma alanı düzenlenmiş yerlerde okuyan öğrenciler aynı koşulları sağlayamamıştır. Deprem bölgesine verilen özel okul teşvikleri yalnızca servis ve kırtasiye ücretini karşılamaya yetiyor. Bir özel okulun veliye maliyeti yaklaşık 200 bin civarı iken verilen bu teşvik bu fiyatlar karşısında bir anlam ifade etmiyor.

Fırsat eşitliği kavramı ilkelerde görünüyor ama girdiğimiz dersliklerde veya gördüğümüz yerlerde hiçbir şekilde bu eşitliğin uygulandığını anlayabilmek mümkün değil.

Eğitimin herkese, her noktaya ulaşması, bir gün eğitimin siyasetten daha önemli olduğunu anlayabilmek dileğiyle...