Vatandaş gözüyle Malatya

31 Mart’ta Türkiye genelinde yerel seçimler var. Malatya nüfusu deprem sonrası azınlığa düştü diye bilirim. Kısaca Malatya'da Malatyalı kalmadı.

Bilindiği gibi Malatya 2014 yılında Büyükşehir oldu. Aradan 10 yıl geçti, o dönem 800 bin olan nüfusumuz bugün itibariyle kaç oldu, bilmiyorum.

Eğer il bazında durumlar (Göç) böyle giderse ne olur?

Geçen günlerde Malatya'da Malatyalı kalmadı diye serzenişte bulunmuştum, şimdi bu konuda ne kadar haklı olduğum ortada.

Malatyalı olmayıp, kendini “Malatyalıyım” diye tanıtan insanlara bir sözüm var. Malatyalı hemşehrisinin kuyusunu kazmaz, bizler dışarıdan geleni bağrına basar, onlara şefkatli davranırız. Bağrımıza bastığımız insanlar şimdi bizi el görmeye başladı. Dışarıdan gelenlerin çoğu sözüm ona, bizden daha iyi Malatyalı olduklarını dile getirerek bizleri beğenmiyor.

Malatyalı vatandaşlar sıkıntılarını (Fiyat Denetimi) her çarşıya gittiğimde dile getirerek bu konuları yazmamı istiyorlar.

Malatya şu anda Türkiye’nin en pahalı ili konumunda. Örneğin, çay 10 TL, en küçük su (500 gr.) Bazı marketlerde 2 TL, bazı yerde 5 TL. 1,5 LT su bazı yerlerde 5 TL, bazı yerlerde 12 TL.

Gıda maddeleri çok pahalı gerisini söylemiyoruz. Kısaca fiyat konusunda hiç bir denetim yok. Esnaf serbest piyasa diyerek kendini savunuyor. Bu da bizleri çok üzüyor.

Lütfen, bundan sonra yerel yöneticilere de büyük görev düşüyor. Fiyat denetimi konusunda daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Ulusal televizyonlara ve gazetelere baktığımızda sanki Malatya'da her yer güllük gülüstanlık gibi gösterilmeye çalışıyor. Oysa Malatya’nın son halini CNN Türk Özel Haberler şefi Gazeteci arkadaşımız Fulya Öztürk Malatya’ya gelip Malatya’nın son halini Türk halkıyla buluşturdu. Yaptığı programda “Şunu söyleyebilirim Malatya’yı ben böyle bilmiyordum” dedi.

Sayın yetkililer, kime inanalım! Malatya'yı bu dakikadan sonra ulusal medyada gündeme getirerek yayınlatmak lazım.

Bazı kurumlar, odalar vs. biriyle küsler, anlaşamıyorlar, bunun nedenini kimse anlamış değil. Bir bilen varsa bir zahmet yazsın.

Malatya’nın temennisi bu saatten sonra siyasi kimliğinizi, küskünlüğü bir kenara bırakıp el ele verip bir noktada fikir sahibi olmaları. Kimse “Her şeyi ben bilirim” demesin. Malatya şehir olarak hak ettiği yere gelmesi için Malatyalı olarak en kısa zamanda bir araya gelmemiz lazım.

Kış aylarına girdik. Malatya’da orta hasarlı bina sahibi depremzedeler ortada kaldı.

Gibi!

İnsanlar bu yüzden huzursuz, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Allah yardımcıları olsun. Çocuklarımız hâlâ korku içinde. Artık biz kendimizi unuttuk, çocuklarımızı motive etmeye çalışıyoruz.

Bu zor süreç içinde yetkili biri olmak istemezdim. Çünkü onlarda bizim gibi sıkıntılı, kafaları karışık, o yüzden onlara da bir şey diyemiyorum.

Lütfen bu yazımı siyasi olarak yorumlamayın. Sadece öneri!

Vatandaş olarak bizler neler yapabiliriz?

Son olarak, haydi Malatya bir olup, bu zor günleri beraber atlatalım.

Yazacak o kadar çok konu var ki, yazamıyorum! Çünkü hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz. Türkiye olarak her tarafımız düşmanlarla dolu kısaca, dostumuz yok. Devletimiz bizler için ellinden geleni yapıyor. O yüzden! Her doğru her yerde konuşulmuyor.

Lütfen bu yazıyı art niyetli olarak algılamayın.

Bu yazdıklarımı da siyasi olarak yorumlamayalım, benim amacım bu dakikadan sonra bir birimize kenetlenmek, bir birimizi kucaklamak. Allah’ın izniyle biz bu sınavdan Malatyalı olarak bir birimize destek vererek çıkacağız.

Allah yar ve yardımcımız olsun, Allah’a emanet olun…