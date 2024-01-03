Gün geçmiyor ki yeni bir güne trafik kazası haberi ile uyanmayalım. Son zamanlarda artık hemen hemen her gün bir trafik kazası haberi ile hüzne boğuluyoruz. Peki neden?

Trafik sorunu sadece ülkemizde değil dünya genelinde de birçok ülkenin baş etmeye çalıştığı sorunlardan biri. Özellikle büyükşehirlerde araç sayısının fazla olması nedeni ile artık neredeyse bir yerden başka bir yere gitmek işkence haline dönüşüyor. Deprem yaşamasına ve çoğu kişinin şehri terk etmesine rağmen Malatya’da hala trafik sorununa bir çözüm bulunabilmiş değil.

Her yerel seçimde olduğu gibi 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde de adayların vaatlerinden biri Malatya’nın ulaşım sorununu çözmek. Çözüm yolları üretiliyor ama bunlar hep geçici çözümler. Belli bir süre etkili oluyor ancak sonrasında trafik keşmekeşi devam ediyor.

Başta Malatya, ülkemiz ve dünyadaki trafik sorunlarının başlıca nedenlerinden biri de yanlış şehir planlaması. Şehirlerin plansız bir şekilde yapılaşması, köylerden kente göçün artması nedeni ile gecekondu tarzı yapılaşmaların çoğalması, sanayi alanlarının şehirlerini içerisinde kalması ve artan araç trafiği ile birlikte trafik sorunu başta büyükşehirler olmak üzere birçok şehri içinden çıkılması güç bir duruma sokmuştur. 6 Şubat’ta 10 ilimiz ile birlikte Malatya’da büyük bir felaket yaşadı. Binin üzerinde canımızı kaybettik ama şimdi yeniden başlama zamanı. Başta şehir planlaması olmak üzere herşeyin düşünülmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor.

Depremlerden öncede büyük bir sorun olan trafik çilesi depremlerden sonrada hala etkisini sürdürüyor. Trafik yoğun olunca malum kazalarda kaçınılmaz oluyor. Zaten ulaşımın gitgide güçleştiği bir trafik sorunu varken bir de buna kazalar eklenince gerisini siz düşünün artık.