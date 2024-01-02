Git be 2023

Musibetlerin, belaların, umutların, depremlerin geride kaldığı 2023 git bir daha gelme.

Tahammülümüzün kalmadığı sadece umutlara sarılmak istediğimiz yeni mutlu, kardeşlik ve dostane geleceğimiz olan bir yılın gelmesi en büyük temennimiz.

Verilen sözlerin tutulduğu, şehir merkezinin bir an önce yapıldığı çadır ve konteynırlarda yaşayan insanlarımızın tez zamanda evlerine kavuştuğu mutlu, korkusuz bir yılın ve yılların gelmesi temennimiz.

Pandemi, savaşlar, en son yaşanan terör saldırıları ve depremden geçekten canından bezen insanlarımızın mutlu olması ve bundan sonraki yaşamlarına da korkusuz ve sağlıklı geçirmeleri temennisi var.

Umut olsun istiyor vatandaş.

Artık karamsar yaşamaktan ve geciken çalışmalardan, ağır giden işlerden umutlarını yitiren bir toplum olmaktan çıkan bir Malatya olsun istiyor vatandaşımız.

Uzaklardan bakıyorum! Maraş, Hatay ve Adıyaman bizden hep önde gözüküyor neden?

Malatya bunu hak eden ne yaptı?

Siyasilerin bir birinden kopuk, STK’ların kavgalı olduğu, belediye başkanları ile STK’lar arasında yaşanan bireysel çatışmalar, yapılmayan ve gecikmelerden nemalanmaya çalışan mutsuz bir gurup, neyin peşindesiniz üç günlük dünyada, hala bir ders çıkartmadınız mı?

Bu kadar insan kaybettik, hala her gün sarsılan, depremden kaçan ve sürekli dışarılarda olan insanlarımızdan ders çıkartmadan kendi menfaat ve çıkarınız için Malatya’ya verdiğiniz zararın ne zaman farkında olacaksınız?

Hadi 2023 böyle geçti; bari 2024 yılında bunları Malatya halkına yaşatmayın, yazık günah…