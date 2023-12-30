Yaşadığımız afetin üzerinden neredeyse 1 yıl geçmek üzereyken hala çözüm üretilememiş konular her köşe başında, her hanede tartışılıyor ancak toplum içerisinde duyamadığımız yalnızca mağdurların konuştuğu bir konu var ki bu da depremin en çok mağduriyet yarattığı eğitimin özel sektör çalışanları...

Depremle beraber çalıştığı kurumu,öğrencilerini,sığındığı limanı kaybeden öğretmenlerden kimse bahsetmedi üstünkörü konuşulup kapandı konu ancak kimse toplumun temel taşı olan öğretmen ve eğitim hakkında konusmadı.Neden mi? çünkü nasılsa MEB okulları birleştirmiş ve kendi bünyesinde bulunan kadrolu öğretmenler nasılsa hayatlarını sürdürebilecek şekildeydi, peki ya sektörün arka bahçesi özel kurumlar ve burada çalışan özel sektör öğretmenleri ne olacaktı ? Kimse bu soruyu sorup cevaplamadı bir kaç ay sonra sayın bakan özel sektör desteklenecek dedi ve sustu. Gerisini soracak olursanız tüm özel sektör emekçileri önce 29 Ekim Türkiye yüzyılı kapsamında açıklanacak dedi ve geçti sonra 24 Kasım öğretmenler günü dendi o da geçti sonra bütçe dendi o da geçti...

Depremzede öğretmenler kendi çapında bir sosyal medya grubu kurup oradan seslerini duyurmaya çalışıyor. Ancak her gün başka bir umutla uyanan bu emekçi öğretmenler günlerine gün ekleyip sürekli birbirlerine umut veriyor. Bakanlığın bu duruma el atması gerekirken şuan herkes yeni bir seçim telaşında toplumun yaralarını sarmak yerine adaylar belirlendi biz kazanalım siyasi karmaşa aldı başını gidiyor. Toplum olarak toparlanırken unutmamamız gereken en önemli şeyin eğitim olduğu gerçeğini unutmamamız gerekiyor bu sebeple ilk olarak eğitimin temelini atan emekçi öğretmenlerimizi unutmamamız gerekiyor.

Depremzede öğretmenler her gün bakanlıktan gelecek açıklamayı beklerken aynı zamanda kimi başka kurumlarda karın tokluğuna çalışıyor kimi de başka sektörlere yönelmiş durumda.

Sanayide çalışan, inşaat işçisi veya kasiyer olmuş bir öğretmen görürseniz şaşırmayın .Şu an unutulmuş olsa da bir gün hatırlanacak bir gün ön plana çıkacak bir gurup olarak umutla bekliyor öğretmenler .

Bu zor günlerin bir an önce geçmesi eğitim sisteminin toparlanması içi şuan dua edip beklemekten başka bir şey gelmiyor elimizden.

Elinden bir şeyler gelenlere selam olsun.

Saygı ve sevgiyle...