Kabızlık problemi

Kabızlık, sindirim sistemini etkileyen önemli bir problemdir.

Kabızlığın başlangıç zamanı, süresi, laksatiflere olan cevaplar önemlidir. Hastanın aldığı besinlerin miktarı, posa içeriği, sıvı alımı sorgulanmalıdır.

Kabızlık, kahvaltı yapmayanlarda daha sık görülmektedir.

Yeterli sıvı alımı kabızlığı azaltmaktadır.

Diyette posalı besinlerin tüketilmesi kabızlık için de önemlidir. Posa bağırsakta besinlerin geçiş hızını artırır.

Peki, kabızlıkta hangi besinler tüketilmemelidir?

Kabızlık yaşayan bireyler; patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, elma, muz, şeftali, nar, çay, kahve gibi besinlerden uzak durmalıdır.

Kabızlık için beslenmede dikkat edilmesi gerekenler

1.Posalı besinler, baklagiller, meyve, sebzeler her gün tüketilmelidir.

2.Kuru kayısı, kuru erik, kuru incir gibi kuru meyveler tüketilmelidir.

3.Günde en az 10 su bardağı su tüketilmelidir.

4.Sabah 1 bardak ılık su tüketilmelidir.

5.Düzenli egzersiz yapılmalıdır.

6.Haftada en az 2-3 defa mercimek, kuru fasulye, nohut vs. tüketilmelidir.

7.Bir ara öğün olarak 1 kâse probiyotik yoğurt veya 1 bardak kefir içmeye çalışın.

8.Rezene, yeşil çay, papatya ve anason çayı içilmelidir.

9.Her gün aynı saatte tuvalete gidin.

Not: Eğer iki haftadan uzun süredir şiddetli kabızlığınız varsa bir doktora başvurun.