Yolcular yolda kalıyor MOTAŞ yine bildiğiniz gibi

Depremlerin yıkıp geçtiği Malatya’da vatandaşlarımızın çilesi bir türlü bitmiyor. Deprem ve yıkımlar nedeni ile bir süre seferlerini durduran MOTAŞ’ın otobüs ve trambüslerinde yaşanan sıkıntılar bitmiyor.

Seferlerin azlığında şikayet eden vatandaşlar bir de sık sık bozulan otobüs ve trambüslerden dert yanıyorlar. Vatandaşların haricinde İnönü Üniversitesinde okuyan öğrencilerin ulaşımı da ayrı bir dert.

Birçok kişi ve kurum için büyük bir sınav olan 6 Şubat depremleri Malatya’mız ile birlikte 10 ili daha etkiledi. Ancak gelin görün ki depremlerde en ağır hasarı alan üç il olan Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da hayat normal akışını dönse de Malatya’da bırakın normalleşmeyi depremden sonra ileriye dönük bir adım dahi atılmadı.

Sürekli yapılıyor, ediliyor denilerek herkes oylanıyor. Günler birbirini kovalıyor. Depremin ardından yaklaşık 1-2 ay kadar MOTAŞ bünyesinde hizmet veren otobüsler çalışmadı. Hizmet verilmeye başlandığında ise sürekli duraklar değiştirildi. İlk önce İnönü Caddesi’ndeki yıkımlar nedeniyle ile otobüsler çevre yolu güzergahı üzerinde gidip gelmeye başladı. Sonra yıkımlar durduruldu tekrar İnönü Caddesi’ne geçildi ve en son tekrar çevre yolu güzergahında karar kılındı.

Ulaşım nedeniyle birçok sıkıntı yaşayan vatandaşlar şimdilerde de yarı yolda kalan otobüs ve trambüsler nedeniyle sıkıntı yaşıyorlar. Daha henüz kış gelmemişken, yağış ve kar yokken hemen hemen her gün bir otobüs veya trambüs yolda kalıyor. Vatandaş bir sonraki araç gelene kadar yolda bekliyor.

Bir başka sorun ise İnönü Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin hastane ve üniversiteye giden ulaşım araçlarının ayrılması. Her gün binlerce öğrenci ve vatandaş aynı araçla hem üniversiteye hem de hastaneye gidiyorlar. Hal böyle olunca hem otobüs seferleri hem de trambüsler daha güzergahlarını yarılamadan hınca hınç doluyorlar.

Veryansın eden vatandaşlar yetkililileri arıyorlar, sorun ve sıkıntılarına dile getiriyorlar ama kimin umurunda. Anlayacağınız MOTAŞ yine bildiğiniz gibi. Yolcular yolda kalıyor.