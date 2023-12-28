Yeni bir yıl daha geliyor

Yeni bir yıla daha girmek üzereyiz. Takvimlerin yıl bölümüne artı bir daha eklenecek. Ve biz daha yılbaşına girmeden o meşhur tartışmalar başladı. Bizim kültürümüzde Noel yokmuş. Noel başka dinlerin bayramıymış, örf ve adetlerimize aykırıymış. Bunu söyleyenler de keşke bütün örf ve adetlerimize sıkı sıkıya bağlı, gerçekten mertçe ve o dilinden düşürmedikleri ve hakkında çok bir şey de bilmedikleri kültürümüzdeki gibi yaşasalar.

Bu insanlar Noel’i değil, yılbaşını kutluyor. Artık söyleye söyleye çok klişe geliyor ama bazıları anlamamakta ısrarcı. Peki, nedir yılbaşı? Hani o doğum günleri gibi, evlilik yıl dönümü gibi bir şey bu. Ben kutlamam çünkü sevmiyorum. Ama başkaları gibi gidip insanların hevesle süsledikleri ağaçlara da zarar vermem. Akıllı herhangi bir insanın uğraşacağı konular da değil. Bu tür şeyler tamamen işsizlikten ve can sıkıntısından yapılan nefret dolu hareketler.

Bazıları kutlamak istemiyor, kültürüne aykırı buluyor, olabilir. Kimsenin onlara zorla bir şeyler kutlatacak hali ve hakkı yok. Bazıları da bu kadar hengâmenin ve keşmekeşin içerisinde, hayat telaşlarına biraz ara verip eğlenmek istiyor. Buna da kimse karışamaz ve böyle bir hakka da kimse sahip değil. Mantıklı da değil.

Yıllardır aynı mevzu, yıllardır aynı kavga, aynı tartışma. Neden eskiden olduğu gibi; insanların bazıları evlerinde çerez ve çay ile oyun oynayarak keyifli zaman geçirirken, bazıları da dilediği gibi eğlenemiyor. Ne değişti? Yıllar geçtikçe insanların birbirine daha saygılı daha hoşgörülü olmasını bekliyor insan. Bizde ise tam tersi oluyor. Kavga etmek istiyoruz. Sürekli başkalarının hayatına burnumuzu sokmak istiyoruz kendi hayatımıza bakmadan.

Atı alan Üsküdar’ı geçti. Yurtdışında insanlar yapay zekâyla, bilimle, sanatla uğraşırken biz hala birilerinin eğlencesini baltalamakla veya bizim gibi olmayanları küçümsemekle hayatımızı geçiriyoruz. Bu yılda olduğu gibi yine diğer yıllarda da bu manzarayla karşılaşacağız. Bazı insanlar eğitilmediği sürece bu böyle devam edecek. Bir kesim yılbaşını kutlamak isteyenleri eleştirecek, bir kısım insan kutlamayanları küçümseyecek. Biz kavga etmek için birbirimizi aşağılamak ve suçlamak için sürekli yer ve fırsat kolluyoruz. Galiba bazıları bu şekilde eğleniyor, stres atıyor.

2023 ülke için çok zor geçen ve acılarla streslerle dolu bir yıldı. Belki sadece sayılar değişecek yaşananlar yine benzer kalacak ama insan yine de söylemek istiyor; umarım yeni yılı bazı acıları tekrar yaşamadan, bazı yaraları yeniden kanatmadan geçiririz. Herkesin istediği gibi yaşadığı yeni yıllar dileğiyle…