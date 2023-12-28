Sobanın üstündeki mandalina kabuğu,

Kuzinedeki patates...

Evdeki kızarmış ekmek kokusudur Baba Evin.

Çimme günü sıcaktan pörsüyen ellerin...

Banyoda kafana vurulan hamam tası

Tüm evin beyaz sabun ve lavanta koktuğu yerdir Baba Evin.

…

Banyodan sonra öptüğün el...

Kardeşlerinle yer döşeğinde yattığın odadır Baba Evin.

Oyuncaklarınla koyun koyuna yattığın…

Hem oyuncak, hem insan kıymetini öğrendiğin...

Başın dara düştüğünde sığınacağın ocağın...

Yalansız ve çıkarsız sevginin olduğu tek yerdir Baba Evin.

…

Hatalarının bile meziyet gibi görüldüğü,

Doğduğun, büyüdüğün, yetiştiğin kapısı hep açık olan yuvandır.

Fakat, ne yazık ki…

İçindeyken kıymeti bilinmeyendir Baba Evin.

…

Orhan Kemal'in kitaplarından biri olsa da!

Baba evin;

Hayat okulundaki ilk “okulundur” ...

Baban da ilk öğretmenin!.

Yaşamın en güzel yıllarının geçtiği...

Yıllar sonra bile dumanı tüten...

Sofrası hep yerde, sıcacık bir mekândır.

Baba ocağı da denir.

...

Kırmızı kuşağın beline bağlandığı...

Ayrılırken hüzünlendiğin...

Gelinliğinle, gözyaşlarıyla uğurlandığın

Hem ağlayıp hem gittiğin...

Değerini bilen en önemli kapıdır..

Fakat, ne yazık ki…

İçindeyken kıymeti bilinmeyendir.

...

Her çaldığında güler yüzle karşılandığın...

Hiç reddedilmediğin...

İlk girip son çıktığın...

Ta ki ölene kadar kapanmayan kapındır.

...

Korur, kollar, bağışlar, affeder..

Her daim hasretle kucaklar.

Sormaz nerelerdeydin, neden gelmedin diye...

Baba ocağı sığınağındır.

Arkanı yastladığın dağındır...

Uzun yıllar sonra... seni güler yüzle, soru sormadan karşılayandır...

Sorgulamadan kapısını ardına kadar açandır...

Hep bacası tüten ve ışığı hiç sönmeyendir..

Fakat, ne yazık ki…

İçindeyken kıymeti bilinmeyendir

...

Baba ocağı;

Kışın, ocağında ateş yanmasa da üşümediğin...

Senin için yanan yürekleri hissettiğin yerdir...

Ana kucağı gibi sıcaktır, kucaklar seni...

Baba Evi’dir o Ana kucağı gibi...

Fakat ne yazık ki…

İçindeyken kıymeti bilinmeyendir

...

Sen hayata atıldıktan sonra bile içindeki çocuğu sana hissettiren, Baba Ocağı, sımsıcak anılar demektir...

...

"Baba ocağı" nı çeşitli nedenlerle terk etmek zorunda kalanlar, beraberlerinde götürdükleri acıları zaman içinde unutacaklardır ama, unutamayacakları, tek şey geçmişte yaşadıkları topraklardaki kendi "kök"leri olacaktır...

...

Ağır geçen 2023 yılının son günlerinde, şartlar gereği bir süreliğine uzaklaşmak zorunda kaldığımız baba evinden uzakta böyle duygusal bir yazı yazmak geldi içimden...

2024 yılının dünyaya, ülkeme ve özellikle Malatya’ma güzellikler getirmesini diliyorum.

Hepinizin yeni yılı kutlu olsun...

Selam olsun Malatya’mın güzel insanlarına...