Malatya bugün şehidini uğurlayacak. Geçtiğimiz günlerde aldığımız haberle içimiz bir kez daha yandı. Kuzey Irak Bölgesinden 6 şehit haberi verildi. Bu haber konuşulurken 6 şehit haberi daha geldi. Şehitlerimizden biri ise Malatyalı. Milli Savunma Bakanlığından her ne kadar intikam alındığı bildirilse de, herhangi bir teröristin şehitlerimizin tırnağı etmeyeceği düşüncesindeyim.

Pençe Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın’ın naaşı memleketi Malatya’ya getirildi ve bugün torağa teslim edilecek. Şehit haberlerinden sonra ise sosyal medyada “Milli Yas” ilan edilmesi yönünde istekler bildirildi.

Bu konu bile başka şeyler kadar dikkat çekmedi. Yine bazıları insanların acıları üzerinden siyaset yapmaya devam etti, kirli planlarını ve göstermelik duygularını sergileyerek tiyatrolarına devam ettiler. Yine olayla ilgisi olmayanlar suçlanarak günah keçisi ilan edildiler ve bazı vicdanlar rahatlatıldı. Bazılarının içerisinde ise bir damla bile vicdan kırıntısı kalmadığını gördük.

Şehitlerimizin memleketlerindeki evlerini gördük daha sonra. Yıkık, dökük. Ne sıvası var ne de boyası. İçinde vicdan namına bir şey kalmayan insanları bir kez daha bu noktada gördük. Bir gazetede köşe yazan bir adam; çıkmış kendisine verilen köşede sınıf ayrımı güzellemesi yapıyor. Bunu ise şehit evleri üzerinden hiç düşünmeden ortaya atıyor.

Neden peki sınıf ayrımı olacak? Neden alt sınıfta bulunan vatandaşlarımız bu vatan için canlarını verirken, başka bir sınıftakiler hiçbir acı hissetmeden; “İnsanın olduğu yerde sınıf olacak” diyebilecek? Rusya’dan örnekler vererek söylediklerini desteklemeye çalışıyor. Peki, başka ülkelerde de alt sınıfta bulunan insanlar bunun bedelini canıyla mı ödüyor?

Bu şu anlamlara geliyor ki kabul edilemez; sınıf ayrımı olacak ve alt sınıftakiler de hayatını kaybedecek. Bunu ben tekrarlarken utanıyorum ama birileri çıkıp bu vicdansız fikirlerini rahat rahat söyleyebiliyor. Hiçbir dayanağı veya argümanı bulunmadan, şehitlerimizin camlarından soğuk giren evlerine bakıp bu şekilde düşünen bütün insanların vicdana gelmesi, bu zihniyetin yok olması dileğiyle.