Mısır Çarsısı!

Depremden dokuz ay geçmesine rağmen ısrarla şehir merkezi yapılırsa Malatya ayağa kalkar derken aslında gelinen noktadaki tehlikeyi sezdiğimizden bunu söyledik.

Bugün gelinmen noktada Mısır Çarşısı esnafı isyanda. Neden, çünkü kendilerini kandırılmış ve aldatılmış olarak görüyorlar.

Biraz haklı, bir o kadar da haksızlar. Söylenen yalandan dolayı haklı olabilirken mantık olarak şehrin en güzide yerinde yapılacak yeni şehir yapılanmasında Mısır Çarşısı’nın aynı yerde, aynı şekilde kalması mantıklı mı?

Esnaflara soruyorum, vicdanen kendinizi sorgulayın, asrın depremi sonrası yerle yeksan olmuş çarşı ayağa kalkacak iken sizin buna karşı çıkmanız tamamen kendi menfaatiniz ve şehrini düşünmeyen bir yaklaşım olarak kabul edilir.

Evet, sizin haklarınız tabi ki var. Ve sonuna kadar sizin yanınızda olan bir insan olarak bugün yapılan eylemin bir mantığı yok.

Evet, aldatılmış ve kandırılmış olarak kendinizi görmenize kızamıyorum. Size bu yalanı söyleyenlerin mantıklı çerçevede sizlere yer tahsisi yapıp, dürüstçe sizin orayı boşaltmanız gerektiğini söylemeleri en doğrusuydu.

Yine yazıyorum ve söylüyorum, geç kalınmış ancak sizin bu saatten sonra “Biz burayı terk etmeyiz” demeniz mantıklı bir yaklaşım değil.

İşte insanlar seçilmişlere ve devleti yönetenlere bu yüzden kızıyorlar. Dürüst olsalar belki olay bu duruma gelmezdi.

Geçmişi bilmem fakat yeni Valimiz ne dediyse o. Belki yıkımlarda biraz gecikmeler oldu ama en azında gelinen nokta itibarı ile çalışıldığına tüm Malatya şahit.

Eski Vali yaptıklarına mükâfat olarak Antalya’ya tatile gönderildi. Şahsen ben olsam ona değil Valilik, kaymakamlık dahi vermezdim.

Devletin kılıcı keskin, yapacak başka da bir Şey yok.

Son olarak Mısır Çarşısı esnafı sakin olmalı ve çok sevdiğim birkaç arkadaşımın yerleri de orada olsa doğruya doğru.

Mısır Çarşısı bu hali ile kesinlikle dizayn edilmeli ve yapılan proje içine dahil edilmeli.

Oradaki esnaflar geç de olsa mutlaka kollanmalı.

Devlet devletliğini yapar her halde.