Okul sporları doludizgin

Malatya’da deprem sonrası yıkım ve imar konusunda gerekli çalışmalar devam ede dursun ilimiz gençlerinin sosyolojik ve psikolojik hayatları da şehrin toparlanabilmesi için çok önemli bir yer tutmaktadır. Tam bu noktada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önemli işler gerçekleştirmekte, Spor tesislerinin çocuk ve gençlerimizin yuvaları haline geldiğini görmekteyiz.

Özellikle son günlerde yakından takip ettiğimiz Okul Sporları biriminin okul okul gezerek, okul idarecileri ve beden eğitimi öğretmenleri ile sıkı bir diyalog kurduğunu ve Okul Sporları Müsabakalarının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için yoğun bir mesai harcadıklarına şahit oluyoruz.

Gerek il merkezlerindeki gerekse ilçelerdeki okulların spor müsabakalarına iştirak etmesi spor tesislerindeki yoğunluğu gözler önüne seriyor. Liseler arası futbol, voleybol, basketbol, hentbol, masa tenisi, oryantiring, bilek güreşi, floor curling, taekwon-do, badminton, boks, wushu, atletizm en çok talep gören branşların başında geliyor.

Battalgazi Spor Salonunda Ortaokullar Voleybol devam ederken Yeşiltepe Futbol Sahasında Liseler Futbol, Tecde Spor Salonunda ortaokullar Basketbol, Yakınca Spor Salonunda Ortaokullar Basketbol, Çok amaçlı spor salonunda Taekwondo bu hafta devam eden müsabakalar arasında yer alıyor. Tabi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bir yandan il içi müsabakaları organize ederken bir yandan da İl içinde derece yapan okullarımızın tüm masraflarını karşılayarak ulusal şampiyonalara gönderiyor, gençlerimizin ve başarılı okullarımızın şampiyonalarında ilimizi temsil etmesini sağlayarak başarılı işlere imza atıyorlar.

Yıl boyunca okul sporları müsabakalarının devam edecek olması hatta ilkokullara da minikler kategorisinde müsabakalar yapılacak olması okullarda spor yapmayan kalmasın anlayışının göstergesi olacak gibi. İlkokullarası Geleneksel Çocuk Oyunlarının ( Yağ Satarım Bal Satarım, Mendil Kapmaca, Kaleli Yakan Top, Halat Çekme ) yapılacak olması miniklerimizi şimdiden heyecanlandırmış gibi görünüyor.

Haftanın 7 günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait tesislerin açık olması ve müsabakaların devam etmesi normal hayatın akışı için çok kıymetli diye düşünüyorum. Böylesi önemli sosyal ve sportif etkinliklere imza atan ve yoğun çalışmalarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum.