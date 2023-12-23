Bizim zamanımız Arap kültürünü ve yaşam tarzını din zanneden kendini bilmezler ile Atatürkçülüğü ve Laikliği rakı içmek sanan düşüncesizler arasında geçiyor...

Ne ilim var ne bilim. Yetişen nesle evlat “oku vatana, millete, ülkene, insanlığa hizmet et. Doğru yoldan şaşma” diyen yok.

Yok, şu haram, yok bu günah, vay efendim içkime karışma, mini eteğime laf etme. Yok, o bizden değil, biz onun gibi değiliz. Muhabbete bakar mısın? Okuyun arkadaşı okutun.

Biz zamanında bir kitap okumak için onca yol yürürdük.

Şimdi Dünya evin içinde evlatlarımızın ilk öğrendiği birlik beraberlik olsun.

Doğruyu öğretin, kinle nefretle büyütmeyin.

Ülkemizin sorununu başını kapatan ile kıçını açan olmamalı olmasın da…

Çin ekonomide dünyaya kafa tutuyor neden acaba?

Almanya üretimde hep zirvede.

Bir Konya kadar olmayan, İsviçre varlık içinde yüzüyor.

Asıl bunlara kafa yorsak fena olmaz.

Varsa yoksa kısır gündem.

Yok, fenomenler bu kadar kazanıyor, yok şuydu yok buydu…

Neyse son cümlem hepimiz derin bir suyun üstünde, kimimiz gemide kimimiz bir salda kimimiz bir ağaç parçasına tutunmuş hayatta kalmaya çalışıyoruz…

Bu denizde batan geri çıkmıyor. Ya enerjimiz bitene kadar kulaç atacağız ya da yeni nesillere kalıcı gemiler inşa edeceğiz…

Hepsi bu kadar, hadi kalın sağlıcakla…