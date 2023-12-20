Yumurta: En iyi protein kaynağı

Vücudun kendi başına ürettiği 11 amino asit haricinde, işlevlerini yerine getirebilmesi için diğer 9 amino aside ihtiyacı vardır. Bu 9 amino asit de yumurtada bulunur.

Özellikle sabah kahvaltılarında tüketilen yumurta bünye için çok faydalıdır, demir eksikliğini giderir, kilo vermeye yardımcı olur, doyurucu özelliği vardır, beyin sağlığına faydalıdır, yüksek kaliteli protein içerir, kemik sağlığı için çok önemli bir besin kaynağıdır.

Kahvaltıda yumurta tüketmek uzun süre tokluk hissinizin korunmasına yardımcı olur. Aşırı besin tüketme ve sürekli yeme isteğinizi azaltır.

Sık sık baş ağrısı, sinirlilik ve yorgunluk hissi genelde demir eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bünye tarafından yumurta kolay bir şekilde hazmedilebilir ve anemi tedavisi için de yardımcıdır.

Yumurta besin maddeleri açısından çok zengindir ve vücudumuzda meydana gelen birçok besin eksikliğini giderebilir. Bazı çalışmalar yumurta tüketenlerin yumurta tüketmeyenlerden daha fazla A, E ve B12 vitamini ihtiyacını gidermiş olduklarını ortaya koymuştur. Sıkı yumurta tüketicileri haliyle burada söylediğimiz vitamin ve besin eksikliklerinden kaynaklanan hastalıklara yakalanma riskini azaltmış oluyorlar.

Kötü Kolesterole Etkisi?

Bazı çalışmalar özellikle 1990 yılında yapılanlar yumurta sarısının kolesterolü yükselttiği yönünde idi. Ama bazı sağlık uzmanları bunun doğru olmadığını tam tersi yumurta sarısının kalp sağlığını olumlu yönde etkilediğini savunmaktalar. Aynı uzmanlar, doymuş ve trans yağların kalp sağlığı açısından önemli olduğunu söylemekteler. Bunun yanında kalp sağlığı için faydalı olan proteinin yumurtada fazlasıyla olduğunu belirtmekteler.

Yapılan araştırmalarda yumurtanın düşük yoğunluklu lipoprotein taneciklerini genişlettiği ve kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskinizi azalttığı görülmüştür.

Yumurta kemik sağlığını koruyan kalsiyum emilimi işlemi için önemli bir besin kaynağıdır. Ayrıca D vitamini açısından çok zengindir. D vitamini almak için bol bol güneşten faydalanmak gerekir ama kış aylarında bu kolay değil, bu yüzden özellikle kış aylarında D vitamini almak ancak yumurta tüketimiyle mümkündür. Özellikle kış aylarının uzun sürdüğü bölgelerde D vitamini ihtiyacını gidermenin en kolay yolu düzenli yumurta tüketimidir. D vitaminini düzenli bir şekilde almak, kemik sağlığını korumak ve yaşlılıktan kaynaklanan kemik hastalığına yakalanmamak adına çok önemlidir.

Yumurtanın içinde bulunan kolin beynin büyümesini ve gelişmesini sağlar. Öte yandan kolin hafızanızı güçlendirir ve daha dakik olmanızı sağlar.

Yumurtada bulunan lütein ve zeaksantin isimli antioksidanlar gözlerinizi korur ve katarakt oluşumu riskini azaltır.

Yumurtayı en güzel pişirme yöntemini olarak suda kaynatma tercih edilmeli. Kaynama esnasında yumurta kabuğunu çatlatmamak önemli.Buz dolabından çıkan soğuk yumurta, aniden kaynatılmaya kalkılırsa çatlar. Ateş kısık tutulur ve kaynatma suyunun içine tuz veya limon tuzu konursa yavaş kaynama sağlanmış olur. Su kaynadıktan sonra yumurtayı 10 dakika kısık ateşte pişirmek en doğru olanı.

Özellikle büyüme ve gelişme çağındaki çocukların protein, demir ve B vitamini ihtiyacı için yumurtanın çok önemli bir besindir. Sağlıklı bir çocuğun kahvaltısında her gün mutlaka bir yumurta bulunması önerilir.

Sağlıklı yetişkin bireyler yumurtayı her gün tüketebilirler. Kalp ve damar rahatsızlığı veya kolesterol ve diğer kan yağları yüksek olan bireylerin haftada 1 veya 2 tane yumurta tüketmelerinin hiçbir sakıncası yoktur.