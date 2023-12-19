Arguvan geç kalıyor!

Malatya Arguvanspor Kulübü acemi hocayı takımın başına getirmekle, kendi ipini çekmiş oldu.

Zararın neresinden dönersen misali uyarı yapmamamıza rağmen maalesef çok bilmiş acemi yönetim tarafından ahbap çavuş misali talkımı teslim ettikleri Cemal Koç’u gönderme zahmetine 7 hafta sonra karar verdiler.

Geçmişte Efsane Malatyaspor forması giymiş apoleti ile takımın başına getirilen arkadaş evet futbolculuk döneminde takıma katkı yapmasına kimsenin sözü yok. Ancak her iyi oyuncu iyi teknik adam değildir.

Takım zor şartlarda kamp dahi yapamadan sezona kısıtlı bütçe ve kısıtlı oyuncu grubu ile başlarken, geçen sezon takımın yükünü taşıyan oyuncuların başında gelen ve takımın attığı gollerin en fazlasını atan bir oyuncunun sadece hocasına “Masör olmadığı için tedavi olamıyoruz hocam” demesi yüzünden idmandan kovulması ve takımdan uzaklaştırmasının zararı kime olmuştur.

Bunun muhasebesini yapmaktan imtina eden Malatya Arguvanspor Kulübü yöneticileri tüm yetkiyi verdikleri masa arkadaşlarından bunun hesabını dahi sormadılar.

Sonuç, takım ligin dibine demir atmış. Şayet yine aynı ahbap, çavuş misali bir teknik adam getirilir ve takıma istenilen takviyeler yapılmaz ise yolcu güle güle derim. Mehmet Kızıltaş, başkanın ne kadar takıma destek olduğunun farkındayız ancak kötü giden gidişata dur dememesinden dolayı başarısızlık maalesef kendine yazar.

Önümüzde yerel seçimler var. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya ters düştüğü söylenen Mehmet Kızıltaş şayet aday gösterilmez ise vay takımın haline derim. Kendi derdine düşen siyasiler transfer ayında şayet doğru hamleler yapmaz ise milyonlar harcansa da tekrardan profesyonel lige çıkmanın ne kadar zor olduğunun farkında değiller. Bir an önce doğru kararlar alınıp takımın kaostan çıkması lazım yoksa vay halinize.