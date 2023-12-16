Amatör evi ve kulüpler

Malatya'da olmayan ama farklı şehirlerde olan ne acaba, elbette ki, amatör evi. Malatya’da 54 spor kulübü var. Ne yazık ki 850 bin nüfuslu bir ilde amatör evi yok. Daha önce korana virüsü, amatör sporlarını vurdu, şimdi amatör kulüpleri deprem vurdu, daha önce 1. amatör küme futbol ligi 3 grupta 27 takımla oynanırken, şimdi 2 grupta 17 takım mücadele ediyor.

Şehir merkezinde Yeşiltepe 1 Yeşiltepe 2, Yeşiltepe 3 stadı var. U14-U16 -U18 amatör maçlar Sadece 1 no'lu ve 3 no'lu sahada oynanıyor. 2 no’lu saha ise aradan 2 sene geçmesine rağmen hala zeminden dolay oynanmıyor. Aradan zaman geçmesine rağmen bu stat için bir çalışma olmadığı gözleniyor.

Ayrıca Malatya'nın büyük sorunu olan, elektrik konusunda statta gece ışıklandırma olmadığından dolayı hiç birtakım idman yapamadığı sıkıntıların hâlâ giderilmediği söyleniyor. Bazen Malatya tesis konusunda bunlar şunlar yapıldı deniliyor. Doğru!

O zaman spor tesisini dolduracak sporcu olacak, sporcuyu kim eğitecek kulüpler olmasa sporcu olmaz Şu anda Malatya'da hakemlerinin saha komiserlerin oturacağı toplantı yapacağı yer yok. Bu konuları bilmeyen yok, o zaman!

Bu şehirde taşın altına elini koyacak insanlara yardımcı olacak kişiler gerekli, bu şehirde insanlara amatör sporlarla uğraşmaları için moral vermek gerekir. Bu şehrin çocuklarına, takımlarına kaliteli hizmet gerekir... Türkiye 'de birçok ilde Amatör evi var sadece 6 şehir paylaştık...

Bütün şehirlerin yaptığı projeyi yapmama nedeniniz nedir? Devletimiz imkan vermişken, kaynak oluştururken sporun ana hücresi amatörleri sahipsiz bırakmak neden? Bu şehir bu kadar mı sahipsiz?

Amatör olmasa, bu gençler ne yapacak. İnsanlar artık çocuklarını bir amatör kulübe yazdırsın hafta sonu maçlara gidip stres atıyor. Sizden ricam!

Bir gün vakit bulursanız statlara gidip çocukları motive edin. Türk gençliğine sahip çıkın. Devletimiz tesis yönünden her şeyi yapıyor. Tesisleri dolduracak amatör kulüplere de destek olun.

Profesyonelliğin kapısı amatör kulüplerdir.