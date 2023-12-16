Her ne kadar bütün platformlarda Türkiye’nin sağlık sistemine dair gelişmeler ve kat ettiği mesafeler hakkında bilgilendirmeler yapılsa da başta Malatya olmak üzere birçok ilde sağlık sisteminin ilk basamağı olan aile sağlığı merkezlerinde ne doktor bulunabiliyor, ne şikayetlere muhatap ne de dertlere deva.

Birçok vatandaş ufak bir şikayeti olduğu takdirde bile aile sağlığı merkezlerine gitmek yerine genelde hastanelere gitmeyi tercih ediyor. Sağlık Bakanlığı da bu konuda vatandaşlara sürekli uyarıda bulunarak aile sağlığı merkezlerindeki doktorların hastanelerdeki doktorlardan daha iyi ve alanında uzman hekimler olduğunu belirtiyor. Ancak vatandaş yine de hastanelere akın ediyor. Peki neden?

Malatya başta olmak üzere birçok ilde aile sağlığı merkezlerinde özellikle kırsal kesimlerde sadece 3 doktor bulunuyor. Genellikle sabah 08.00 ve akşam 17.00 saatleri arasında hizmet veren sağlık merkezlerinde doktorlar ise canları ne zaman isterse o zaman iş başı yapıyorlar. Hal böyle olunca vatandaşta doktoru beklemek yerine denetimin daha sıkı olduğu hastanelere giderek bir an önce işini halledip çıkıyor. Her ne kadar yetkililer aile sağlığı merkezlerindeki doktorların çok iyi ve alanında uzman olduklarını belirtseler de buradaki doktorların çoğu vatandaşları hastanelere yönlendiriyor. Vatandaşta haliyle ‘Hastaneye gideceksem neden buraya geldim, siz burada ne yapıyorsunuz?’ diyerek isyan ediyor.

6 Şubat depremleri ile birlikte birçok ilde olduğu gibi Malatya’da da bazı aile sağlığı merkezleri konteynerlerde hizmet vermeye başladılar. Her ne kadar gerekli ekipmanlar bulunsa da daha kaliteli bir yerde sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar hastanelere başvuruyor. Günümüzde artık aile sağlığı merkezleri ilaç yazdırmak isteyen vatandaşların haricinde hiç kimsenin uğrak mekanı olmuyor.