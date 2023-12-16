Değerler eğitiminin önemi günümüzde her an daha iyi anlaşılıyor. Yaşanılan kültürel şoklar veya zoraki kültürlenme olayı çağımızın en büyük sorunu. Değerler eğitiminin ana çerçevesi incelendiğinde saygı, sevgi, yardımseverlik, hoşgörü gibi kavramların bireye aktarımı söz konusu.

MEB yönetmeliklerle bu eğitimin her öğrenciye ulaşması gerektiğini bildirse de bu eğitimin uygulayıcıları benimsemediği hiç bir değeri öğrenciye veya bireye aktaramıyor.

Günlük hayat içinde karşılaştığımız sorunların neredeyse tamamının altında anlayışsızlık, birbirne saygı duymama gibi sorunlar söz konusu. Bu sebeple değerler eğitimi toplumun gelecek dönemlerinin Yeniden inşası sebebiyle önemli. Toplumda karşımıza çıkan her olay eksik kalan eğitimin günümüze yansıması.

Değerler eğitimi yalnızca okullarda değil aile içinde de yaşanılarak öğrenilen bir durumdur. Aile içinde saygı ve sevgi ile büyütülen bir çocuk ile stresli bir ortamda büyütülen çocuk karşılaştığı olaylara aynı tepkiyi vermeyecektir. Günlük hayatta karşılaşılan en çok kavga edilen tartışılan konular incelenirse iletişimsizlik en büyük sorunumuz bu sorunun aşılmasının temeli karşılıklı saygıya dayanıyor.

Okullarda verilen eğitim içeresinde tahta veya defter doldurmayan ama bireyin geleceğine yön verip onu biçimlendiren kişinin değer haznesini dolduran eğitim değerler eğitimidir. Bu eğitimin önemi gelecek yıllarda daha belirgin ortaya çıkacaktır. Toplumsal hoşgörü ve saygı için bu eğitimin aile içinde başlayıp okulda daha sonra kişinin kendi yaşamında uygulayarak öğrenmesi gerekir.

Çocuğuna sürekli saygılı ol diyen babanın dışarda başkalarına saygı duymaması tezat bir durum olacaktır. Bu sebeple eğitim yolu gösterip yaptırma, rol oynama veya drama olarak belirlenmelidir Belirttiğim gibi bu eğitim tahta veya defter doldurularak yapılacak bir eğitim değildir Bireyin aktif olarak kendi yaşantısıyla öğrenebileceği bir alandır.

Hayat boyu öğrenme kavramı içinde değerler eğitimi en başta gelmelidir ki toplumsal sorunların çözümü daha kolay gerçekleşsin.

Saygı ve sevgiyle...