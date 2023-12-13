Kışın favorisi: Kestane!

Kestane kışın soğuk günlerinde en vazgeçilmez atıştırmalıktır.

Kokusu ve tadıyla kendine çeken kestanenin sağlık açısından birçok faydası bulunuyor.

Kış sofralarının favori lezzetine yer verirken ölçüyü aşmamak, kararında tüketmek çok önemli.

Demir, sodyum, potasyum, magnezyum, çinko, A, E ve C vitamini gibi birçok besin ögesi bulunduran kestanenin mutlaka kontrollü tüketilmesi gerekir.

Yüksek potasyum içeriği nedeniyle böbrek hastaları kestane tüketirken daha kontrollü olmalı. Diyabet hastaları ve kilo vermek isteyenler kestane tüketirken porsiyon konusunda çok dikkatli olmalı.

Kestanenin 10 adeti neredeyse 1 orta boy taze elma kalorisindedir.

Karbonhidrat içeriği ve barındırdığı yüksek lif ile tok tutucu özelliğe sahip. Porsiyon kontrolü yapılmadığında kilo almaya neden olabileceğini unutmayın.

Bireysel özellikleriniz ve beslenme düzeninize göre değişmekle birlikte 6 adet kestaneyi ara öğün alternatifi olarak değerlendirebilirsiniz.

Kestanenin yanında süt veya sütlü kahve içerek; tokluk sürenizi uzatabilirsiniz.

Ancak kestanenin miktarını kaçırdıysanız gün içerisinde tükettiğiniz ekmek, pilav, makarna gibi yiyeceklerin miktarını uygun ölçüde azaltarak denge sağlanabilir.