31 Mart’a giderken 1…

2023 Genel seçimleri Cumhur İttifakı’nın sandıkta çıkmasıyla neticelendi. Aritmetik olarak ülkemiz her 2-3 yılda bir seçim yaşamaktadır. Genel seçimler üzerinden bir yıl geçmeden 31 Mart 2024 Pazar günü “Mahalli İdareler Seçimi” yapılacaktır.

Seçimlerde aday gösterecek siyasi partiler ve aday olacak olan kişiler kendilerini alana anlatmak için gayret gösteriyorlar. Bunu bir yere kadar normal karşılamak gerek.

Ama belli bir yerden sonra makara geriye sarılır ve gelecek adına bize fikirler verir. Gerek aday adayları olsun ve gerekse Siyasi partiler olsun halka güven vermedikleri sürece başarılı olma şansları yoktur.

31 Mart 2024 Yerel seçimlerine doğru giderken siyasi partiler sonuca gitmek için farklı hamleler yaparlar. Hem iktidar kanadı ve hem de muhalefet.

İttifak ve işbirliği görüşmeleri oldukça hız kazanmış durumda. AK Parti Cumhur ittifakı ortağı olan MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ile görüşmeden aday isimlerini açıklamak istemiyor. Devlet Bahçeli de aynı mantıkla hareket etmektedir. Cumhur İttifakı’nın bu iki ortağı arasında bir sorun yaşanacağına asla ihtimal vermiyorum.

Cumhur İttifakı’nın diğer ortakları için böyle bir söylem şimdilik havada kalabilir. Çünkü Yeniden Refah Partisi (YRP) aday açıklamalarına başlamış bu da seçime ittifaksız girebilme ihtimalini güçlendirmektedir. Ama zaman neyi gösterir onu bekleyip göreceğiz. BBP ise ittifak ruhuna uygun hareket edecek gibi görünüyor.

Millet İttifakı kanadı ise mayıs seçimlerinden sonra tamamen parçalanma sürecine girdiler. Biri “Özü başımıza seçime gireceğiz” diyor. Gizli ve görünmez ortağı “artık gizli değil resmi ittifak olmazsak her yerde adaylarımızı göstereceğiz” diyor. Yancı partilerden ise daha ses seda yok. Kendi aralarında bir üçüncü ittifak ile seçime girecekler gibi görünüyor.

Millet İttifakı’nın büyük ortağı ve Ana muhalefet partisi CHP’yi özellikle birkaç Büyükşehir’i kaybetme korkusu sarmış. Yeni seçilen Genel Başkan Özgür Özel kurultayda herkese selam göndererek elinde ki, Büyükşehir Belediyelerini kaybetmeme hesabı yapıyor. Yetmedi İYİ Parti (İP) ile işbirliği teklifini yaptı. Bu teklif İP GİK’te karşılık bulmayınca ikili hukukları ile en azın da İstanbul ve Ankara için özel gayret gösteriyorlar.

Meral Hanımdan umutlarını kesmiş olmamalılar ki, alenen İYİ Parti’nin açıklamalarına cevap vermiyorlar. Çünkü İmamoğlu biliyor ki, HEDEP’siz ve İP’siz İstanbul’da seçim almak çok zor. Son güne kadar şansını zorlayacaktır. Bir netice elde edemezse riskli seçime girmemek için şartları zorlayacaktır. En bariz ve görünür olan formülleri ise “yuvaya dön” projesi maskesi altında Muharrem İnce’yi aday yapacaklar. Bununda kendilerine göre risklerini olacağı kesin.

Muharrem Bey seçimi kaybedecek olursa tekrar genel başkanlık için kolları sıvayacaktır.

CHP seçmeni beni mazur görsün ama benim bildiğim seçim kazanan veya kurultay kazanana hayırlı olsuna gidilir. Özgür Bey buna gerek duymadan Meral Hanım ona çiçek götüreceğine o Meral Hanım’a çiçek götürdü. Öyle anlaşılıyor ki, Özgür Bey ya yol yordam bilmiyor ya da gelecek olan tehlikenin farkında.

Yukarıda tablo bu gelelim yereldeki tabloya… (Devamı yarın)