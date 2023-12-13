Okullarda son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan akran zorbalığı, öğrencilerin başka öğrenciye karşı yaptığı saldırgan davranıştır. Bu saldırgan davranış bazen ağır sözlü bazen de kaba kuvvet olarak yapılıyor.

Bilinçli ve kasıtlı olarak karşı tarafı incitmeye ve zarar vermeye yönelik olması. Akran zorbalığı tekrarlayıcı ve süreklidir. Zorbalık yapan öğrencinin fiziksel, zihinsel ya da yaş olarak büyük olması güç dengesizliği yaratıyor.

Akran zorbalığı yapan kişinin, arkadaşlık ilişkisi yoktur, ilişkileri ya korku ya da çıkar üzerinedir. Güçler arası denge yoktur. Davranışları sıklıkla tekrarlanır. Bazen sonuçları kalıcı ve ağırdır.

Pişmanlık ve sorumluluk alma duygusu yoktur. Problemi çözmeye çalışmazlar. Eşit duygusal tepkileri yoktur. Sadece zorbalığa maruz kalanın yaşadığı olumsuz duygusal tepki vardır.

Akran zorbalığının iki türü vardır. Doğrudan zorbalık; fiziksel ve sözel zorbalık, direkt olarak karşıdaki kişinin üzerindeki güç, statü ve hâkimiyet göstermek istemesi.

Kişiye yönelik açık saldırı vardır. Zorbalığa maruz kalan kişi zorbanın kim olduğunu bilir.

İkincisi dolaylı zorbalık, amaç kişinin içinde bulunduğu sosyal ilişkileri etkilemektedir. Kişiye karşı dolaylı saldırı vardır. Bazen üçüncü kişilerde vardır. Zorbalığa maruz kalan kişi zorbanın kim olduğunu bilmeyebilir.

FİZİKSEL ZORBALIK

Fiziksel güç içeren davranıştır. Tekme atmak, tokat atmak, çelme atmak, vurmak, itmek, saçını kesmek, tükürmek, ısırmak, kalem batırmak, sandalyesini çekip düşmesine sebep olmak, eşyalarını çalmak, zarar vermek, haraç almak, sınıfa tuvalete kilitlemek, okul dışında darp etmek. Fiziksel zorbalık okullarda en sık görülen zorbalık türüdür.

SÖZEL ZORBALIK

Öğrenciye ve ailesine yönelik olarak yapılan olumsuz sözler, davranışlardır. İsim takmak, hakaret etmek, küfürlü konuşmak, alay etmek, dalga geçmek, bağırmak, azarlamak, laf ile sataşmak, küçük düşürücü sözler söylemek.

Sözel zorbalık öğretmenler tarafından fark edilmesi zordur. Fiziksel zorbalık öğretmenler tarafından fark edilmesi kolaydır. Okulda zorbalık dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Sevgiyle...