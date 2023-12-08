Rakamlar yükselse de alım gücü düştü

Asgari ücret 2022 yılı öncesinden her yıl bir kere belirlenirken, ilk defa 2022 yılında asgari ücrete ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki kere zam yapılması kararlaştırılmıştı. Bu karar doğrultusunda 2022 yılında ocak ayında asgari ücrete yüzde 50, temmuz ayında ise yüzde 30 oranında bir zam yapılmıştı. Ancak yapılan bu zamlar enflasyonun karşısında günden güne eridi. 2022 yılında toplam yüzde 80 oranında artış yapılsa da bu rakam asgari ücretli çalışanların geçimini idame etmelerine yetmiyor. İşçilere bu kolaylık sağlanırken iş verenler de göz ardı edilmedi. 2022 yılında temmuz ve aralık aylarında çalışan sayısı ve sektör ayrımı yapılmaksızın tüm işverenlere günlük 3.33 TL aylık 100 lira ücret desteği sağlandı.

Sonuna yaklaştığımız 2023 yılında da asgari ücrete yine iki kez zam yapıldı. Yılbaşından itibaren asgari ücrete yüzde 54.66 oranın artış yapılırken temmuz ayında ise yüzde 34.04’lük bir artış oldu. 2023 yılında asgari ücrete ise toplam yüzde 88.70 oranında bir zam yapıldı. Ancak bu zamlarda özellikle deprem bölgelerinde her kalemde yaşanan fahiş fiyat artışlarında eridi, cepte 5 kuruş para kalmadı. 2022 yılı ocak ayında asgari ücret 4 bin 253 lira iken temmuz ayında yapılan zam ile bu oran 5 bin 500 lira yükseldi. 2023 yılının ocak ayında yeniden düzenleme ile asgari ücret 8 bin 506 lira olurken, temmuz ayında yapılan yeni zam ile bu rakam 11 bin 402 lira yükseldi. Rakamlar yıldan yıla yükselse de alım gücü aynı oranda düşüş gösterdi.

Bu yıl asgari ücreti ile birlikte işverenlere sunulan desteklerde artırıldı. Yılbaşında işverenlere günlük 13.33 lira, aylık ise 399.90 lira destek sağlandı. Temmuz ve aralık dönemlerinde ise bu oran günlük 16.66 lira, aylık ise 499.80 lira olarak belirlendi. Bugün brüt asgari ücret 13 bin 414 TL, net 11 bin 402 TL. Bir asgari ücretin iş verene maliyeti ise 15 bin 762 TL. 2024 yılında asgari cürete ilişkin her kafadan bir ses çıkıyor ama son kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek.